Suspeito de roubar fios de energia é preso no bairro São João do Tauape

Um homem suspeito de roubar fios de energia foi preso pela Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), na tarde dessa segunda-feira, 20, no bairro de São João do Tauape, em Fortaleza. No momento da captura, o indivíduo estava com fios elétricos dentro de uma mochila.

O suspeito, identificado como Anderson Teodosio dos Santos, 33, já respondia por furto, roubo, ameaça e lesão corporal. Com ele foram apreendidos um objeto perfurocortante, um alicate e um isolador de alta tensão.

O homem foi conduzido a uma delegacia, onde foi autuado em flagrante pelo furto dos fios.



