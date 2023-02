Adolescentes são encaminhadas a delegacias após danos em centro socioeducativo

Repórter do caderno de Cidades

Seis adolescentes — internas do Centro Socioeducativo Aldaci Barbosa Mota, localizado no bairro Padre Andrade — foram encaminhadas a delegacias de Polícia Civil após um quebra-quebra ser registrado na unidade. O caso ocorreu nesse domingo, 19.

Conforme o auto de prisão em flagrante, o episódio teve início quando cerca de oito adolescentes começaram a chutar grades, derramar produtos de higiene, rasgar colchões e quebrar lâmpadas e chuveiros.

Quatro das adolescentes identificadas como responsáveis pelos danos foram encaminhadas à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Outras dois internos — um jovem trans e uma jovem cis —, já maiores de idade, foram conduzidos ao 10º Distrito Policial. A dupla foi autuada em flagrante por dano qualificado e corrupção de menores.

Consta na decisão da audiência de custódia a que foram submetidas que as autuadas “ficam chamando as demais socioeducandas para cometerem os crimes dentro do Centro”, conforme depoimento de agentes socioeducadores. Umas delas já teria praticado o mesmo crime cerca de três vezes somente neste mês de fevereiro.

Na audiência de custódia, o juiz Fabrício Vasconcelos Mazza decretou a prisão preventiva das duas maiores de idade e, com isso, elas deverão ir a uma unidade prisional.

