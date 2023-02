Jovem é autuado após internos quebrarem bens de centro socioeducativo

Ele ainda teria ameaçado socioeducadores do Centro Socioeducativo do Canindezinho. Foi o segundo caso de dando a unidade em dois dias

Um jovem foi autuado em flagrante após vários objetos de um dormitório do Centro Socioeducativo do Canindezinho, localizado no bairro Siqueira, serem danificados pelos internos. O caso ocorreu por volta das 11 horas dessa segunda-feira, 20.

Conforme o auto de prisão em flagrante do jovem, foram destruídos um vaso sanitário, uma vassoura, cama e outros objetos do dormitório do Centro. Além do dano qualificado, o jovem foi autuado por ameaçar socioeducadores e por corrupção de menores, já que teria instigado outros internos a quebrar os objetos.

O jovem foi submetido a audiência de custódia nesta terça-feira, 21, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva e, com isso, ele deve passar a cumprir pena em uma unidade prisional.



Este foi o segundo caso de danos em uma unidade socioeducativa registrado em Fortaleza em dois dias. No domingo, 19, oito jovens do Centro Socioeducativo Aldaci Barbosa Mota, no bairro Padre Andrade, foram encaminhadas ao 10º Distrito Policial, suspeitas de chutar grades, derramar produtos de higiene, rasgar colchões e quebrar lâmpadas e chuveiros da unidade.



