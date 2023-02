Comunidade do Gengibre recebe doações após incêndio; saiba como ajudar

Após incêndio destruir 16 barracos na comunidade do Gengibre, no bairro Manoel Dias Branco, em Fortaleza, no último domingo, 19, as 11 famílias desabrigadas vêm recebendo doações de itens de higiene pessoal, bem como alimentos não-perecíveis e cobertores.

Na tarde desta terça-feira, 21, o projeto Âncora do Bem realizou uma ação social para prestar atendimentos às vítimas. Uma vaquinha para arrecadação de dinheiro foi aberta de forma virtual para doação de recursos.

Jornalista e liderança à frente do projeto Âncora do Bem, Laura Bandeira organizou a vaquinha e a arrecadação de doações para a Comunidade do Gengibre. Ela conta que apensar de não residir na região, tem um vínculo com os moradores desde 2019, quando realizou uma ação social para as crianças e famílias que vivem lá.

Ela relata ter sido avisada sobre o incêndio por meio de uma moradora do local, bem como por mensagens de amigos que conheciam o seu vínculo com as famílias de Gengibre. "A ideia da vaquinha foi muito rápida. Logo que soube, conversei com o meu marido, perguntei se ele sabia criar, ele disse que não, e fomos estudar. Abrimos o site, vimos a praticidade e pronto. Foi cerca de meia hora, da iniciativa ao link criado", diz a liderança.

Segundo ela, os moradores perderam tudo e precisam de ajuda com doações de diversos itens. No entanto, o ideal é que o foco esteja direcionado à vaquinha online, levando em consideração que é por meio dela que o valor necessário para compra de itens de construção para reerguer as casas será arrecadado.

Na tarde desta terça-feira, 21, a Comunidade do Gengibre recebeu a visita dos voluntários do Âncora do Bem, que prestaram atendimento médico e ofereceram um momento de lazer às crianças, com pinturas faciais e brincadeiras.

"Desejo que todas as pessoas que leram esta matéria se sintam tocadas em ajudar, não somente pelo lado financeiro, mas também em compartilhar esse sinal de emergência para a Comunidade Gengibre São famílias, são crianças, são bebês de colo, que estão ali, à espera de uma ajuda, por menor que seja. Que o amor seja corrente para que o bem se propague", conclui Laura.

Serviço

Doações para a Comunidade do Gengibre - Acesse à vakinha

PIX para ajudar:

35.992.352/0001-55CNPJ: CASA DE IRMÃOS

Mais informações: @casadeirmaos