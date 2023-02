Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará foi acionada para resgatar um gato que ficou preso no portão de uma residência localizada na Av. H, no bairro Conjunto Ceará I, em Fortaleza.

De acordo com o tenente Wilame Pereira, comandante do Socorro, eles foram acionados via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança por volta de 12h15min. O animal ficou preso ao tentar passar pela grade e não conseguia sair por conta própria.

O tenente explica que o resgate de animais naquela região é algo comum e que esse tipo de operação exige cuidados diferenciados, pois na maioria das vezes, pelo instinto de defesa, os bichos ficam estressados e ariscos.

“O animal ficou entalado ao tentar passar pela grade e não conseguia sair. Ao chegarmos ao local, a equipe avaliou a situação e decidiu remover uma parte da grade utilizando uma serra do tipo Starrett”, conta o Tenente.

Com a autorização da dona da casa, o procedimento foi realizado com cautela para evitar que o animal se machucasse. Depois da retirada do animal, ele foi entregue em segurança para a tutora.



