Quatro alunos da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Professora Maria Antonieta Nunes, no Conjunto Ceará, foram encaminhados a unidades de saúde na tarde desta sexta-feira, 17. Eles tiveram crise de ansiedade, conforme informou a Secretaria da Educação (Seduc).

Conforme a pasta, um aluno que já tem acompanhamento médico por transtorno de ansiedade passou mal e desmaiou na sala de aula. “Outros três estudantes manifestaram alguns sintomas semelhantes ao tentar ajudar o colega”.

Ainda conforme a Seduc, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou os estudantes a unidades de saúde. Um dos alunos foi liberado e os demais estudantes foram encaminhados a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ao lado de seus responsáveis.

A escola encerrou as atividades escolares e retornará normalmente na próxima quinta-feira, 23, afirmou a Seduc, que acrescentou que a Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza (Sefor) 3 acompanha o caso. Psicólogos da Sefor 3 irão à escola na quinta-feira.

“O Núcleo Gestor da escola prestou o apoio necessário e acionou o Samu, que esteve na unidade para o atendimento. Os pais também foram convocados a comparecer à escola para acompanhar o ocorrido”, diz a nota.

Vídeos gravados por pessoas que estavam nas proximidades da escola mostram que a Polícia Militar foi acionada para a ocorrência. Os relatos são de que os PMs escoltaram as ambulâncias até as unidades de saúde.

Em nota, a PM informou que uma equipe do Grupo de Segurança Escolar (GSE) do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (COPAC), foi acionada pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) para o atendimento da ocorrência. "A equipe prestou apoio a uma unidade do SAMU, que já se encontrava na unidade escolar socorrendo alguns alunos, até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Conjunto Ceará".

