Incêndio destrói 16 barracos na comunidade do Gengibre, em Fortaleza

Um incêndio destruiu 16 barracos na comunidade do Gengibre, no bairro Manoel Dias Branco, em Fortaleza. Uma mulher de 63 anos recebeu atendimento médico após passar mal devido a perda dos bens. Não houve feridos ou mortos. Todos os ocupantes conseguiram fugir no momento do fogo. O caso foi registrado às 4h51 deste domingo, 19.

Os 16 barracos foram totalmente queimados, além de roupas, documentos e utensílios domésticos. O Corpo de Bombeiros não soube precisar ou identificar o número total dos objetos. Houve combate para que o fogo não se alastrasse e atingisse os demais barracos. O incêndio foi debelado e em seguida os profissionais atuaram no rescaldo.

O incêndio destruiu 16 barracos na comunidade do Gengibre (Foto: divulgação Corpo de Bombeiros )



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Não há informação sobre a causa do incêndio. Conforme o Corpo de Bombeiros, haviam instalações elétricas irregulares. A Enel foi acionada para o local. Para apagar o fogo, foram utilizados 10 mil litros de água.