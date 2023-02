Novo posto de saúde no Planalto Ayrton Senna atenderá moradores de Fortaleza e Maracanaú

A entrega do Posto João Machado dos Santos, localizado no bairro Planalto Ayrton Senna, foi realizada na tarde desta sexta-feira, 17, pela Prefeitura de Fortaleza. Com a inauguração, 117 postos de saúde estão instalados na Capital.

O posto passou a ser de Fortaleza em 2019, conforme lei estadual. A vereadora Ana Aracapé (PL), a Secretaria da Saúde e a gestão municipal atenderam a uma demanda que solicitava o atendimento tanto de moradores da Capital, como maracanauenses, residentes próximos ao espaço.

Segundo a vereadora, "era uma medida de extrema necessidade". "As pessoas tinham que recorrer a unidades bem mais distantes. Era um sonho da comunidade receber isto aqui. Um sonho que virou realidade.”

Em nota, a Prefeitura aponta que tal medida deve beneficiar cerca de nove mil moradores da região. Francisco de Assis, de 67 anos, morador do Ayrton Senna desde 1998, reside a quatro quarteirões do posto. Para ele, esta inauguração foi “muito importante”, pois antes ele tinha que se locomover até a unidade do Planalto.

Fátima Fonseca, 65 anos, moradora de Maracanaú, disse que “havia sido largada”. Ela igualmente procurava atendimento no Ayrton Senna, porém, a agenda sempre estava lotada. “Mais de um ano esperando e nada”, afirmou. “Agora, podemos ser atendidos aqui. E outros cidadãos do bairro Cidade Nova/Maracanaú", destacou.

O secretário municipal de Saúde, João Borges, ponderou que as operações do espaço estarão dirigidas às patologias mais simples, ou seja, aquelas que não requerem internações, como viroses e arboviroses. “Tudo deve começar por aqui. Para se ter ideia, 80% dos casos que vão para UPAs poderiam ser resolvidos em unidades como esta”, revelou.

Ao lado do prefeito José Sarto (PDT), João também anunciou que, pelo menos mais 11 postos devem ser inseridos na Capital ainda neste ano.

