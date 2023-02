Hemoce lança campanha de Carnaval com estoque seguro de doações de sangue para o período

Apesar de que o banco de sangue está com uma quantidade positiva de doações, não significa que as pessoas não precisam mais doar durante o período

Em clima de Carnaval, o posto de coleta do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), situado na Praça Carlos Alberto Studart Gomes (Praça das Flores), no bairro Aldeota, em Fortaleza, inicia a campanha “No bloco da doação, você também é folião” com saldo positivo nas doações de sangue. De acordo com a entidade, a iniciativa busca preparar o estoque de hemocomponentes para o ciclo carnavalesco.

Ao O POVO, a coordenadora de Captação de Doadores do Hemoce, Nágela Lima, destaca que, para o Carnaval de 2023, o Hemoce está com um estoque seguro dentro da margem de segurança sazonal. “Graças a solidariedade das pessoas que entendem a importância de doar, estamos há alguns meses com um estoque positivo. Hoje, em Fortaleza, cerca de 98% das pessoas que doam sangue fazem isso de forma voluntária, ou seja, já saem de casa com o único objetivo de ajudar a salvar vidas”, afirma.

No entanto, a coordenadora salienta que, apesar do banco de sangue estar com uma quantidade positiva de doações, isso não significa que as pessoas não precisam mais doar. “As doações devem continuar acontecendo para que o estoque siga dessa forma. Épocas como Natal, Semana Santa e Carnaval, sempre são datas que a gente realmente precisa fazer campanhas para doação, mas depois que esses períodos passam, as pessoas somem. Então, é importante que a população faça doações regulares”, diz Nágela.

Uma das pessoas que doam sangue com frequência é a advogada Luciana Nunes, 39. Ela conta que esperou completar 18 anos para poder estar apta ao gesto de solidariedade. No entanto, nos últimos anos, em decorrência da pandemia da Covid-19 e de uma gestação, Luciana precisou parar de doar por um tempo. Nessa quinta-feira, 15, após um primo ter precisado de uma grande quantidade de bolsas de sangue devido um problema de saúde sério, ela decidiu que era chegada a hora de voltar às doações e se dirigiu ao posto de coleta da Praça das Flores.

“Não sinto como se fosse uma boa pessoa por fazer doações de sangue regularmente. Na verdade, acredito que esse é um dever das pessoas. Encaro como um compromisso meu com a sociedade. Recentemente, um primo precisou de um transplante, informaram que no grupo de Whatsapp da família que, para o procedimento cirúrgico, foram necessárias várias bolsas, então senti que era a hora de eu fazer a minha parte e vim”, relata a advogada.

Ao longo do ano passado, foram realizadas 100.380 doações de sangue. As bolsas coletadas beneficiam pacientes que necessitam de transfusão em cerca de 500 unidades de saúde espalhadas pelos 184 municípios cearenses.

Reinauguração do posto do Hemoce da Praça das Flores

Para celebrar os cinco anos ajudando a salvar vidas e para reforçar a importância das doações não somente no Carnaval como no decorrer do ano, o posto da Praça das Flores foi reinaugurado no último sábado, 11. Nágela Lima explica que, atualmente, o equipamento tem como público majoritário os moradores da Aldeota e bairros do entorno.

“Esse posto de coleta faz parte do projeto Hemoce Perto de Você, responsável por levar esse serviço para perto da população. E ele foi muito bem aceito pelos moradores, tanto que — recentemente — tínhamos aberto um posto temporário no Del Paseo para atender os moradores da região que já são fidelizados em doar nesse espaço, esse aqui virou um queridinho entre eles”, diz Nágela.



Além disso, desde a inauguração, em 2018, o posto de coleta já arrecadou cerca de 18 mil doações. Após 45 dias de reforma para melhorias na parte interna, novo piso, sinalização e mudanças na acústica, o equipamento volta a funcionar de terça a sexta-feira, das 8 às 16 horas, e aos sábados, das 7 às 18 horas.

Requisitos para ser um doador de sangue

Estar saudável;

Bem alimentado;

Pesar acima de 50 kg;

Ter entre 16 e 69 anos;

Apresentar um documento oficial com foto.

Os menores de idade devem portar o termo de consentimento padrão assinado por pais ou responsável legal.

Funcionamento do Hemoce durante o Carnaval

Sábado, 18

Hemoce Fortaleza (Sede) - Av. José Bastos, 3390 - Rodolfo Teófilo - das 7h até 17h30min

Hemoce Praça das Flores - das 7 às 18 horas

Hemoce Sobral - das 8 às 12 horas

Hemoce Juazeiro - das 12 às 17 horas

Quixadá, Crato e Iguatu fechados

Domingo, 17

Apenas a Sede funcionará, no horário de 7 às 13 horas

Segunda, 20

Apenas a Sede funcionará, das 7 às 14 horas

Terça-feira, 21

Apenas a Sede funcionará, das 7 às 14 horas

Quarta, 22



Hemoce Fortaleza (Sede) - das 7h às 18h30min

Hemoce Praça das Flores - das 8 às 16 horas

Hemoce Crato - das 13h às 17h30min

Hemoce Sobral - das 13 às 18 horas

Coletas no Instituto Doutor José Frota (IJF) - das 8 às 16 horas

Juazeiro, Quixadá e Iguatu - das 13 às 17 horas



Serviço



Hemoce na Praça Carlos Alberto Studart Gomes (Praça das Flores)

Endereço: Av. Desembargador Moreira, sn, Aldeota – Fortaleza, CE

Funcionamento: de terça a sexta-feira, das 8 às 16 horas, e aos sábados, das 7 às 18 horas.

Agende a doação: site do Hemoce ou pelos telefones (85) 3101-2305 e (85) 99681-7597 – WhatsApp.

