Bombeiros apagam incêndio residencial em Fortaleza

Um incêndio em um imóvel no bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza, foi apagado por equipes do Corpo de Bombeiros na última terça-feira, 14 de fevereiro. De acordo com o comandante do socorro, tenente Luiz Júnior, as chamas consumiram pertences de um dos quartos da residência, mas não houveram vítimas.

Após ser acionado pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi até o local e conseguiu debelar o incêndio usando mangueiras e esguicho de vazão.

O CBMCE alerta que cerca de 80% dos incêndios residenciais são causados por curtos-circuitos na rede elétrica, segundo dados da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel). Diante disso, é recomendado desligar o registro de eletricidade e de gás de cozinha ao sair de casa para evitar esse tipo de acidente.

