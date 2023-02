Três homens são indiciados no caso do cachorro "Milagre", em Fortaleza

Os suspeitos foram indiciados nessa quarta-feira, 8 de fevereiro, por crime de maus-tratos com agravante de morte após o cachorro ser abandonado com duas patas decepadas

Três homens foram indiciados pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), na última quarta-feira, 8 de fevereiro, por crime de maus-tratos com agravante de morte no caso do cachorro "Milagre", abandonado após ter duas patas decepadas na Capital cearense, em 24 de janeiro deste ano.



Nas imagens de câmeras de monitoramento, um dos homens, de 48 anos, foi identificado carregando a caixa onde Milagre foi encontrado, no bairro Conjunto Esperança, em Fortaleza.

Segundo a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), ele teria sido pago por um dos suspeitos, de 56 anos, tutor do cachorro, para abandonar o animal. O terceiro indiciado é o filho do tutor, de 26 anos.

Ainda de acordo com apurações da Polícia Civil, o cachorro foi criado pelo tutor e o filho por cerca de nove anos. O laudo veterinário de Milagre demonstrou que as pernas traseiras do animal teriam sido ceifadas a foice.

Milagre foi resgatado pela Associação Anjos da Proteção Animal (Appa) mas, apesar dos cuidados médicos, morreu no dia 28 de janeiro, após uma parada cardíaca em decorrência do ferimento e de um somatório de diferentes patologias.

“Ele jamais será esquecido. Ele vai ser o símbolo da nossa luta contra os maus-tratos,” disse a diretora da Appa, Stefanie Rodrigues, em entrevista ao jornal O POVO. A organização organizou um momento para lançar ao mar as cinzas de Milagre no último sábado, 4 de janeiro.



Cão tem patas decepadas a foice em Fortaleza

No ano passado, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) registrou 892 ocorrências de maus-tratos a animais em todo o Estado, segundo levantamento da Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp) da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp/SSPDS).

Denúncias de maus-tratos a animais como a de Milagre, cão que teve as patas decepadas a foice em Fortaleza, podem ser realizadas pelo número (85) 3247 2637, whatsapp (85) 3101 0181 ou pelo email [email protected] Boletins de Ocorrência podem ser realizados em qualquer delegacia distrital ou pela Delegacia Eletrônica da PC-CE (Deletron).

