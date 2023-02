Homem é preso por importunação sexual no bairro Henrique Jorge

O suspeito de 27 anos teria praticado atos obscenos em via pública no bairro Henrique Jorge

Um homem de 27 anos teve a prisão preventiva decretada pela Polícia Civil do Ceará pelo crime de importunação sexual contra uma jovem de 17 anos. A captura foi efetuada na tarde desta quinta-feira, 9, em uma residência no bairro Tucunduba, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.

Ele já respondia por crimes contra a dignidade sexual cometidos contra outras vítimas em 2019.

O suspeito praticou atos obscenos frente a vítima em uma via pública do bairro Henrique Jorge, em Fortaleza, na manhã da última segunda-feira, 6. No dia do ocorrido, a vítima abriu um Boletim de Ocorrência para relatar o acontecido.

Os agentes da Polícia Civil realizaram diligências e levaram o homem para uma unidade do sistema policial, onde foi feito o flagrante. Diante dos fatos, o homem foi capturado e autuado por importunação sexual. Agora, ele se encontra à disposição da Justiça.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181



