PF investiga crime de moeda falsa no bairro Canidezinho, em Fortaleza

A Polícia Federal (PF, que investiga um crime de moeda falsa desde maio de 2022, cumpriu um mandado de busca e apreensão na manhã desta sexta-feira, 10, no bairro Canindezinho, em Fortaleza.



Segundo a PF, a ação conjunta com os Correios apreendeu cédulas falsas em uma encomenda postal que seria entregue ao destinatário. Depois da constatação das cédulas falsas, foram realizadas buscas até o destinatário e responsável pela encomenda.

A 32ª Vara de Justiça Federal expediu mandado de busca no endereço do bairro Canidezinho. Foi apreendido um celular com o suspeito. O aparelho será periciado.

Se for constatado o delito, o suspeito responderá pelo crime de moeda falsa. A pena pode chegar a 12 anos de reclusão.

Conforme PF, as investigações continuam depois da análise do material apreendido e outros envolvidos podem ser identificados.

