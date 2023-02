Homem é preso por agredir companheira enquanto ela dirigia em Fortaleza

Ele foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal no contexto da violência doméstica e familiar

Um homem de 40 anos, suspeito de agredir a companheira enquanto ela dirigia, foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) nessa terça-feira, 7, no bairro Couto Fernandes, em Fortaleza.

O suspeito foi denunciado pela vítima em uma unidade da Polícia Civil logo após o ocorrido. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal no contexto da violência doméstica e familiar.

Para preservar a vítima, o homem não teve a identificação divulgada. Ele foi colocado à disposição da justiça.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Defesa da Mulher: (85) 3108-2950



