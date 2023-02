Covid-19: postos de saúde têm pouca movimentação para vacinação de crianças de 5 a 11 anos

Crianças com mais de 5 anos já podem receber a terceira dose do imunizante contra Covid-19. A dose de reforço começou a ser disponibilizada a partir desta terça-feira, 7, para crianças que receberam a segunda dose há pelo menos quatro meses. O POVO esteve nos postos de saúde Irmã Hercília (São João do Tauape) e Mirian Mota (Dionísio Torres) para acompanhar a aplicação da vacina, mas não registrou procura pelo imunizante.

Os postos mencionados não apresentaram filas ou procura de doses para crianças acima de 5 anos durante a visita da reportagem. O início do ano letivo e o dia chuvoso foram citados, por alguns frequentadores dos postos, como hipótese para justificar ausência da busca pelo imunizante.

O imunobiológico utilizado neste caso é a Pfizer pediátrica. Ao comparecer aos postos, os pais ou responsáveis devem apresentar os documentos originais da criança e o cartão de vacinação.

A ampliação do público-alvo leva em conta o fortalecimento da proteção contra a Covid-19, a redução da resposta imune às vacinas e a circulação de novas variantes.

“Fortaleza ultrapassou sete milhões de doses aplicadas contra a Covid-19, o que demonstra o engajamento da população na luta contra este vírus. Porém, podemos avançar ainda mais, por isso, convocamos as crianças de 5 a 11 para receberem sua dose de reforço”, afirmou João Borges, secretário da Saúde de Fortaleza.

Os atendimentos nos postos de vacinação seguem de 7h30 às 18h30, mediante a capacidade diária máxima de cada centro de vacinação. O uso de máscaras nas unidades de saúde é obrigatório. A aplicação ocorrerá nos postos de saúde da Capital, conforme a programação diária divulgada no portal da Prefeitura.

Vacinação de crianças a partir dos 6 meses

A gestão municipal também anunciou que, a partir de hoje, volta a aplicar a primeira dose em crianças com e sem comorbidades, a partir dos 6 meses de idade.

"O Município aguardava a reposição de estoque e recebeu 20.750 doses do imunobiológico da marca Pfizer Baby, que será aplicado agora em crianças de até 4 anos, conforme recomendação do Minitério da Saúde. Os postos de vacinação para este público também serão divulgados no portal da Prefeitura", informou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Quem pode se vacinar

1° dose: crianças a partir de 6 meses;

2° dose: conferir o prazo definido para a aplicação no cartão de vacinação;

3° dose: pessoas acima de 5 anos que receberam a segunda dose há quatro meses;

4° dose: pessoas acima de 18 anos que receberam a terceira dose há quatro meses.



