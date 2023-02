Meningite: Fortaleza registra primeira morte pela doença em 2023

Um homem na faixa de 30 anos foi o primeiro caso e também a primeira morte confirmada por meningite em Fortaleza em 2023. Ele recebia atendimento em um hospital privado da Capital. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), dois casos de meningite foram confirmados em 2022, mas sem mortes.



Com a confirmação da morte pela doença, a família e os profissionais de saúde que estiveram em contato com o paciente receberam quimioprofilaxia preventivamente. A meningite se caracteriza por um processo inflamatório das meninges, membranas que revestem o encéfalo e a medula espinhal. É causada a partir da infecção por vírus ou bactérias, mas também pode ser causada por fungos e parasitas.

De acordo com dados da Célula de Vigilância Epidemiológica (Cevep) da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa), foram notificados mais de 300 casos de meningite dos diversos tipos em 2022. Destes, 208 foram confirmados. Ainda segundo os dados, a maior parte dos infectados estão na faixa etária de 20 a 34 anos (32,5%), do sexo masculino (64,4%) e reside em Fortaleza (56,5%). Os dados são até mês de novembro de 2022.

A doença é contraída pelas vias respiratórias, por meio de tosse, espirro ou gotas de saliva. Os principais sintomas são febre, dor de cabeça, torcicolo, irritabilidade, falta de apetite, cansaço, náusea e vômito. Por ser de rápida evolução, a meningite exige a busca atendimento médico imediato. A doença pode deixar sequelas como perda de visão, problemas na audição, dificuldade de fala e problemas de memória. Para se prevenir da doença, é preciso estar com a imunização em dia.

