Sine Municipal oferta mais de 600 vagas de trabalho em Fortaleza

O Sine Municipal está oferecendo 653 vagas de emprego em Fortaleza. As vagas se estendem também para Pessoas com Deficiência. As vagas disponíveis são:

Teleoperador (70)

Assistente administrativo (60)

Auxiliar de linha de produção (55)

Repositor (36)

Recepcionista (32)

Vendedor (30)

Marceneiro (16)

Vigilante (15)

Operador de vendas (14)

Professor (11)

Serviço

Sine Municipal de Fortaleza

Atendimento: segunda a sexta-feira

Horário: 8h às 12h e das 13h às 17h

E-mail: [email protected]

Canal do Desenvolvimento Econômico

Telefones: (85) 3105-3712 / WhatsApp (85) 9 8513-4385 (não recebe ligações)

Sine Municipal 1 - Avenida Bezerra de Menezes, 459 - Otávio Bonfim

Sine Municipal 3 - Avenida Jovita Feitosa, 1264 - Parquelândia

Sine Municipal 5 - Avenida Augusto dos Anjos, 2466 - Siqueira

Sine Aldeota - Avenida Santos Dumont, 2.500 - Loja 17 (esquina com rua Tibúrcio Cavalcante) - NOVA UNIDADE

