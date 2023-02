Preso homem que seria responsável pelo "conselho de prazo" de facção criminosa

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Um homem de 27 anos, apontado pela Polícia Civil como chefe de uma facção criminosa, foi preso no último sábado, 4, em um residencial do bairro Jóquei Clube. Gleilson Rodrigues Lima, conhecido como Guimax, tinha um mandado de prisão em aberto contra si pelo crime de integrar organização criminosa.



Conforme a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), Gleilson integraria uma célula chamada “Conselho de Prazo”, ou seja, “um indivíduo dentro do grupo, que delimitava prazo e cobrava agilidade como venda de entorpecentes, bem como ajustava possíveis conflitos internos ou até mesmo, ordenava execuções”.



A Draco chegou até Gleilson após prosseguir com as investigações sobre Francisca Valeska Pereira Monteiro, a “Majestade”, presa em agosto de 2021 sob suspeita de ser a responsável pelas finanças da facção Comando Vermelho (CV). Gleilson dava continuidade às ações criminosas dentro do grupo criminoso liderado por Majestade, afirma a Draco.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No momento da prisão, Gleilson não reagiu. Com ele, os policiais civis apreenderam seis relógios, possivelmente de luxo, um colar, um anel e outros acessórios de ouro, dois celulares e um veículo de modelo Corolla.