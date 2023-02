Suspeito de estuprar ex-companheira é presa pela Polícia Civil em Cariús

Um homem de 51 anos foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) na tarde desta segunda-feira, 6. O detido é investigado por estuprar uma ex-companheira, de 37 anos, com quem tem dois filhos.

As investigações apontam que o crime foi cometido no dia 17 de dezembro de 2022, em uma área de matagal nas proximidades da Vila Umarizeira, na cidade de Cariús. Ele foi encontrado em sua casa, localizada na Fazendo Sítio, no mesmo município, e não apresentou resistência à prisão.

Depois que foi encontrado, o suspeito foi levado a delegacia municipal de Jucás, distante 5 km de Cariús, onde foi preso.

