Noite de festa na Praça dos Leões acaba em confusão e correria

Segundo fontes que se encontravam no local, a Guarda Municipal de Fortaleza dispersou a multidão com uso de gás lacrimogêneo e balas de borracha

Público que estava na Praça dos Leões foi dispersado pela Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) durante uma festa de rua que acontecia no local, na noite desse sábado, 4. Fontes ouvidas pelo O POVO relataram que a GMF, ao chegar no evento, jogou gás lacrimogêneo e atirou balas de borracha para dispersar a multidão.

Uma mulher, que preferiu não ser identificada, estava no local quando a confusão foi iniciada e afirmou que a população começou a ser dispensada antes da meia-noite e que “ninguém mais se sentiu seguro por causa da própria polícia”.

“Antes mesmo da meia-noite começaram a dispersar o pessoal que estava super tranquilo. Aí ninguém mais se sentiu seguro por causa da própria polícia”, disse.

Segundo ela, às 23 horas o local estava lotado, mas tranquilo e sem confusão. “A gente estava no meio da multidão. Lá pelas onze horas estava lotado, mas nada muito absurdo, eu estava achando tranquilo, todo mundo ‘de boa’ dançando sem nenhuma confusão”, relatou.

Porém, ao chegar mais perto da meia noite, a mulher e amigos que estavam no local ouviram barulhos de estalos vindos da escadaria principal da Praça.

“Nessa mesma hora a gente ouviu dois ‘papocos’, todo mundo ficou reparando mas ninguém se mexeu. Poucos minutos depois, começou de novo e aí só vimos uma multidão correndo em direção à outra praça, e aí a gente foi indo junto!”, contou.

“Deu pra ver também uma fumaça subindo, só entendi que era realmente a polícia quando vi outras pessoas falando”, acrescentou.

Alguns usuários da rede social Twitter relataram o episódio e criticaram as ações da Guarda Municipal perante o evento. “Culpa do despreparo da Guarda Municipal e do descaso da Prefeitura de Fortaleza com o pré-carnaval”, escreveu um usuário.

Toda essa confusão da Lions foi culpa do despreparo da Guarda Municipal e do descaso da Prefeitura de Fortaleza com o pré-carnaval pic.twitter.com/Diy65LtfM1 — Ex-Prefeita (@Luluzinha_bela) February 5, 2023

Outra pessoa que presenciou a confusão disse que chegou a cair e ser pisoteada ao correr para longe da multidão. “Estava lá, caí e fui pisoteada na perna, até agora estou em pânico e sem entender o que rolou, foi minha primeira vez lá e eu estava só dançando com meu grupo”, escreveu ela em suas redes sociais.

Fui pisoteada na Lions hoje e até agora não entendi o que aconteceu, só sei q tô apavorada, primeiro rolê que vou lá acontece isso... — jojo nesquik | RBD IS BACK (@sensibeality) February 5, 2023

Bar Cultural Lions: "violência descabida"

O nome oficial da Praça dos Leões é Praça General Tibúrcio, mas foi ganhando apelidos da população fortalezense ao longo do tempo. O Bar Cultural Lions, onde ocorre as festas e carnavais, existe há quase 23 anos e retomou sua força após a pandemia da Covid-19.

Todo final de semana tem atrações no local e no pré-carnaval de 2023 vem acumulando multidões.

A conta oficial do estabelecimento comentou sobre o ocorrido. “Pelo que apuramos a guarda municipal foi acionada para dispersar as multidões que estavam ocupando as vias ao redor da praça para liberar a passagem de automóveis”, relatou o estabelecimento.

“Algumas pessoas tumultuaram, mas a grande maioria estava colaborando e se retirando, o que não impediu que a guarda abrisse fogo contra elas atirando balas de borracha e spray de pimenta”, acrescentou. A nota do bar diz ainda que entende "que a situação precisava ser controlada, mas não concordamos com os meios utilizados para isso". Eles falam em "violência descabida" por parte da guarda.

O bar chegou a tentar abrigar algumas pessoas dentro do local para lidar com a situação. “Isso causou um corre-corre absurdo que poderia ter acabado muito mal, pessoas que estavam acuadas em um espaço esperando outras passarem foram atingidas com bala de borracha mesmo estando paradas e cooperando o guarda. Como não somos um polo oficial, não temos os recursos para lidar com essas situações e fizemos o máximo que pudemos abrigando algumas pessoas dentro do bar”, finalizou.

"Estamos em constante luta para que o poder público da cidade nos dê a atenção que merecemos e precisamos para continuar sendo um ponto de diversão acessível para toda a população". O estabelecimento frisa ainda que não tem controle sobre as vias bloqueadas por terceiros.

Guarda Municipal: "desobstrução das ruas do entorno"



Em nota, a Guarda Municipal de Fortaleza informa que foi acionada, por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), "após o local ter registrado grande concentração de pessoas, que ocupavam as vias de maneira desordenada e impediam o deslocamento pela área". A GMF disse ainda que "atuou no auxílio da desobstrução das ruas do entorno, de modo a facilitar o tráfego no local".

O POVO questionou à GMF se confirma a utilização de bala de borracha e gás lacrimogêneo para dispersar a multidão e qual o procedimento do "auxílio da desobstrução" citado na nota. Também foi questionado se houve reforço no aparato de segurança no local, visto que, embora não seja polo oficial, o ponto tem reunido multidões nas últimas semanas de Pré-Carnaval. O POVO aguarda retorno. (Colaborou Ana Rute Ramires)

