Praia do Futuro: mar impróprio para banho não afugenta banhistas

Todos os pontos monitorados pela Superintendência do Meio Ambiente do Ceará (Semace) mostraram que este trecho do litoral está poluído; veja por que

Surfistas faziam manobras mar adentro, enquanto banhistas evitavam as ondas fortes e aproveitavam o rasinho para molhar os pés. Os esportistas de fim de semana jogavam uma série de partidas de tênis de areia e futebol de mesa, aproveitando o oceano para tirar a areia do corpo e se refrescar na brisa da praia. Crianças brincavam de encher pequenos baldes coloridos de água e fazer piscininhas na areia molhada.

Estas cenas de lazer seriam triviais, se não fosse o caso do divertimento dessas pessoas terem como pano de fundo o mar impróprio para banho em todos os pontos monitorados na Praia do Futuro.

A reportagem do O POVO esteve no final da tarde no trecho próximo das barracas Marulho e Crocobeach (no trecho Praia do Futuro I) e constatou intensa movimentação de banhistas. O casal de advogados Nivanda Araújo e Rogério Lima estava na areia com os filhos e se surpreendeu quando soube que o mar não tinha balneabilidade.

“Confesso que não costumo me interessar em procurar essa informação na internet. O curioso é que sempre faço isso quando viajo para outras praias, mas vou passar a me atentar mais para isso. Não adianta perguntar aos barraqueiros, porque eles sempre dizem que o trecho mais próximo está bom, só o mais longe que não”, disse Nivanda.

“Isso é um absurdo, deveria ter alguma placa dando essa informação”, reclamou Rogério. “Ainda que as pessoas optassem por ignorá-las, é dever do poder público avisar”, acrescentou.

O mar da Praia do Futuro apresentava uma coloração amarronzada por causa das algas diatomáceas, que são microrganismos aquáticos que aparecem principalmente nos períodos de chuva. A razão para o surgimento delas no mar é a chuva, que acaba levando esgotos e outros dejetos até o mar, onde servem como nutrientes para as algas, facilitando a proliferação.

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) orienta que as pessoas não tomem banho de mar quando o mar apresentar manchas de coloração avermelhada, esverdeada ou marrom.

Trechos adequados para banho

Para este fim de semana, apenas oito trechos de praias estão adequadas para banho: praia da Abreulândia, na altura da rua Teófilo Ramos; praia da Sabiaguaba, na altura da rua Sabiaguaba; praia do Meireles, na altura da av. Desembargador Moreira, próximo à Feirinha da Beira Mar; praia de Iracema, na altura da av. Almirante Tamandaré, próximo à Ponte Metálica e praia do Pirambu, na altura da av. Filomeno Gomes.

