Planetário do Dragão do Mar oferece curso popular de Astronomia

Após a aula do Curso Popular de Astronomia, o professor Thiago Henrique pergunta quem sabe o que é um sistema binário de estrelas. Miguel Gomes, 7, responde: "Quando duas estrelas orbitam juntas". Ele que, apesar da pouca idade, já é apaixonado pelo universo, aproveitou atento para tirar dúvidas.

Esse é o objetivo do curso, realizado pelo Planetário Rubens de Azevedo, do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, aproximar os conhecimentos de astronomia da população gratuitamente. As aulas serão realizadas aos sábados durante fevereiro e março.

Miguel ama o astronomia e ver vídeos sobre o universo. O interesse do pequeno no tema, segundo o pai, surgiu de forma espontânea. Ele diz que quer ser astronauta e engenheiro de foguetes. "Eu vou construir o foguete e explorar", planeja. Eles participaram da aula sobre o Sol na tarde deste sábado, 4.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Famílias participam de aula sobre o Sol do Curso de Astronomia Popular do Planetário Rubens de Azevedo do Centro Dragão do Mar de Arte de Cultura (Foto: Ana Rute Ramires)



O pai, Walisson Gomes, 35, professor de Química, conta que soube do curso quando visitou o Planetário. "Viemos durante a semana e soubemos do curso. A gente gostou, ai nos inscrevemos. A ideia é ficar vindo todos os sábados", planeja. O professor conta que ele e a esposa incentivam o interesse do filho. "Sempre que possível, incentivamos. Conhecimento sempre é bom".

O professor de Geografia Daniel Araújo, 40, e a bibliotecária Sabrina Araújo, 41, também levaram o filho Ícaro Araujo, 11. "Ciências é minha matéria preferida", relata. "Tem pessoas daqui que nunca vieram no Planetário. Ainda mais essa sessão gratuita dá mais acesso para as pessoas. Dá pra aprender de forma lúdica", elogia Daniel. "Gosto das curiosidades. Acho interessante porque contribui para os estudos. É uma programação diferente", completa Sabrina.



Famílias participam de aula sobre o Sol do Curso de Astronomia Popular do Planetário Rubens de Azevedo do Centro Dragão do Mar de Arte de Cultura (Foto: Ana Rute Ramires)



O professor Thiago Henrique, do Dragão do Mar, diz que as aulas do curso serão ministradas aos sábados. "É uma parceria com a Funcap e o programa Cientista-Chefe para a gente dar ao público mais acesso à astronomia. Será todo sábado com duas turmas, às 14 e às 15 horas, de fevereiro até março", detalha.

A inscrição de cada semana fica disponível na quarta-feira. Ele relata que o público é diversificado, de crianças a idosos. "Não tem um público definido. É como o nome diz, um curso popular, para todos. A gente tenta mostrar a astronomia de forma mais simples porque é um conteúdo que as pessoas não têm tanta familiaridade", justifica.

Planetário mais moderno da América Latina

O mundo da realidade virtual proporciona aos visitantes visão dos astros com projetores de última geração. Agora equipado com projetores da marca alemã Carl Zeiss — modelo Skymaster ZKP 4 LED — Velvet Duo e Sistema PowerDome, controlados por um conjunto de oito computadores de última geração, que possibilitam a exibição de imagens de alta qualidade em projeção Full Dome (com projeção 180º x 360º na cúpula), o Rubens de Azevedo é o planetário digital mais moderno da América Latina.

Serviço

Curso Popular de Astronomia do Planetário Rubens de Azevedo

Horários: 14 e 15 horas nos sábados de fevereiro e março

Local: Planetário Rubens de Azevedo (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Acesso gratuito mediante inscrição no site do Centro Dragão do Mar (www.dragaodomar.org.br) ou diretamente na página do Planetário Rubens de Azevedo (www.planetariorubensdeazevedo.com.br). A inscrição fica disponível a partir da quarta-feira para o sábado seguinte, a cada semana. 50 vagas disponíveis.

Sessões lúdicas - Programação de Fevereiro

Quintas-feiras

18h - Viagem no Foguete de Papel (sessão infantil)

19h - Buraco Negro (sessão juvenil-adulta)

Sextas-feiras

18h - Kaluoka'Hina (sessão infantil)

19h - Buraco Negro (sessão juvenil-adulta)

Sábados e domingos

17h - Viagem no Foguete de Papel (sessão infantil)

18h - Kaluoka'Hina (sessão infantil)

19h - Passaporte para o Universo (sessão juvenil-adulta)

20h - Buraco Negro (sessão juvenil-adulta)

Os ingressos para as sessões custam R$ 10,00 a meia e R$ 20,00 a inteira, podendo ser adquiridos também por meio de compra antecipada no site da Sympla Bileto (site.bileto.sympla.com.br/dragaodomar), além da bilheteria física no Dragão.

Tags