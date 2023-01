Motorista invade muro de casa em Fortaleza, atropela morador e foge

Responsável pelo acidente fugiu do local sem prestar socorro à vítima, mas placa do carro ficou nos escombros da casa. Caso ocorreu no bairro Vila União

O motorista de um carro de modelo Pajero TR4 preto perdeu o controle do veículo e atingiu o muro de uma residência na rua Epaminondas Frota, no bairro Vila União, em Fortaleza. A parede e a porta da frente da casa ficaram destruídas. Caso ocorreu na madrugada de sábado, 28.

O morador, Alexandre de Paiva Batista, de 40 anos, estava deitado no sofá da sala e acabou sendo atingido. De acordo com prima dele, Aline Almeida, 35, a vítima foi levada ao Instituto Doutor José Frota (IJF).

“Ele está bem, já saiu do IJF. Teve só lesões, o rosto está um pouco inchado e está sentindo umas dores no ouvido”, conta Aline.

Foto: Via WhatsApp O POVO

Frente de residência no bairro Vila União fica destruída após colisão de carro

O caso ocorreu entre as 4h30min e 5 horas do sábado, 28. Apesar de ter fugido após a colisão, o motorista acabou deixando para trás a placa do carro, que caiu em meio aos escombros.

A família de Aline registrou um Boletim de Ocorrência em uma delegacia da Polícia Militar utilizando as informações da placa. Segundo ela, os registros mostram que o carro já tinha multas e estava com débito no pagamento do licenciamento e no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).



