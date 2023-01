Em nove anos, população em situação de rua no Ceará cresceu 902%, diz pesquisa

O número de pessoas em situação de rua explodiu no Ceará desde 2012. É o que revela o levantamento do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, da Universidade Federal de Minas Gerais (Polos-UFMG), com base em dados do Cadastro Único (CadÚnico).

De acordo com a pesquisa, 6.114 pessoas viviam nas ruas da capital e demais municípios cearenses em 2021, o segundo maior número já registrado desde o início da série histórica, em 2012.

Desse total, 4.182 pessoas estavam nessa condição apenas em Fortaleza, o que representa 68,40% do total no Ceará e 3,86% do total no País.

Em 2012, o número era bem abaixo dos mais de 6 mil registrados em 2021. De acordo com os dados da pesquisa, em 2012, o Ceará tinha 610 pessoas vivendo nas ruas.

Já em 2021, esse número subiu para 6.114, representando um aumento de 902%. Em Fortaleza, o número saiu de 548, em 2012, para 4.182, em 2021. Totalizando um aumento de 663%.

Apesar do significativo aumento da população em situação de rua em Fortaleza e no Estado, de 2020 para 2021, esse número reduziu cerca de 8%, saindo de 6.708 (2020) para 6.114 (2021), no Estado e de 4.478 (2020) para 4.182 (2021), na Capital.



Cidade de São Paulo concentra 25% da população em situação de rua em todo o País

O levantamento do Observatório revela que 48.261 pessoas viviam nas ruas da capital paulista em 2021, sendo o maior número já registrado desde o início da série histórica, em 2012.

O dado indica que a maior cidade da América Latina concentra 25% da população em situação de rua de todo o País. Todo o estado de São Paulo, contudo, registra 80.576 sem-teto, o que responde a 42% da população de rua nacionalmente. Segundo o estudo, de cada 10 pessoas em situação de rua, quatro estão em São Paulo.

II Censo Municipal da População de Rua

Segundo dados do II Censo Municipal da População de Rua, divulgados em 2022, pela Prefeitura de Fortaleza, 2.653 pessoas vivem em situação de rua na Cidade, sendo a maioria do sexo masculino (81,5%) e com idade entre 31 a 49 anos (49,1%).

A pesquisa informa que houve um crescimento de 53,1% em comparação com a pesquisa anterior, realizada em 2014, quando foram contadas 1.718 pessoas em situação de rua.

A contagem ocorreu nos Serviços de Acolhimento Institucional e em instituições reconhecidas por acolher a população em situação de rua em Fortaleza.

Três regionais concentravam 70% da população em situação de rua na Cidade. A maior parte dela está na região administrativa Regional 12 (36,6%), seguida pela Regional 2 (18,1%) e pela Regional 4 (15,3%).



População em situação de rua supera 281,4 mil pessoas no Brasil

De acordo com dados preliminares da publicação Estimativa da População em Situação de Rua no Brasil (2012-2022), do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), a população em situação de rua no Brasil cresceu 38% entre 2019 e 2022, quando atingiu 281.472 pessoas.

A estimativa mostra o impacto da pandemia de Covid-19 nesse segmento populacional.

Embora a contagem oficial desse segmento esteja prevista na Política Nacional para a População em Situação de Rua (PNPR) desde dezembro de 2009, os censos demográficos de 2010 e de 2022 – este ainda em andamento – seguem o método tradicional de contagem, que inclui somente dados sobre a população domiciliada.

O que significa que os números totais de pessoas em situação de rua devem ser muito maiores dos que os contabilizados.



Confira os dados do Estado e Capital ao longo dos anos



Gráfico produzido com dados do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, da Universidade Federal de Minas Gerais (Polos-UFMG) (Foto: Cristina Brito)



2021

Ceará: 6.114 pessoas

Fortaleza: 4.182 pessoas

2020

Ceará: 6.708 pessoas

Fortaleza: 4.478 pessoas

2019

Ceará: 5.938 pessoas

Fortaleza: 3.941 pessoas

2018

Ceará: 4.503 pessoas

Fortaleza: 2.976 pessoas

2017

Ceará: 3.162 pessoas

Fortaleza: 2.265 pessoas

2016

Ceará: 2.215 pessoas

Fortaleza: 1.772 pessoas

2015

Ceará: 1.577 pessoas

Fortaleza: 1.278 pessoas

2014

Ceará: 1.236 pessoas

Fortaleza: 1.015 pessoas

2013

Ceará: 846 pessoas

Fortaleza: 713 pessoas

2012

Ceará: 610 pessoas

Fortaleza: 548 pessoas





