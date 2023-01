Caminhão tomba em rodovia do Ceará e população saqueia produtos de limpeza

Motorista ficou preso nas ferragens e precisou ser socorrido. Ele tentou evitar colisão com carro, mas perdeu controle do veículo

Um caminhão que transportava produtos de limpeza tombou nesse sábado, 28, na CE-060. O motorista, um homem de 55 anos natural de Londrina, no Paraná, ficou preso nas ferragens e precisou ser socorrido para o hospital municipal de Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

O POVO apurou que o motorista tentou evitar uma colisão com um carro na rodovia, mas perdeu o controle do caminhão. Com o tombo, os produtos transportados pelo veículo ficaram espalhados na via.



A população saqueou os produtos, parando em motos, carros e bicicletas no acostamento para pegar as caixas caídas no chão. A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o Samu atenderam a ocorrência.

Com informações da repórter Jéssika Sisnando

