Homem suspeito de se passar por carteiro para roubar casas é preso em Messejana

Um homem de 24 anos, suspeito de realizar diversos roubos a residências em bairros de Fortaleza, vestido com uniforme de carteiro, foi preso, nessa quinta-feira, 26, após investigação da Polícia Civil para identificá-lo. Francisco Caio da Silva Vidal, conhecido como “Caio Vucu Vucu”, foi localizado no bairro São Bernardo, em Messejana. No momento da prisão, nada de ilícito foi encontrado com ele.

O suspeito, que não possuía antecedentes criminais, é apontado como partícipe de uma série de roubos a residências nos bairros Lagoa Redonda, Sapiranga e Edson Queiroz.

Conforme investigações policiais, ele se passava por falso carteiro e abordava as vítimas caracterizado com uniforme e crachá. Desta forma, a vítima o atendia na porta de casa, momento em que ele e outros dois indivíduos anunciavam o assalto e subtraíam os produtos que estavam dentro de residência.

A partir do conhecimento de mais detalhes sobre o caso, os policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos conseguiram identificar o suspeito e representaram pela prisão temporária de Caio.

Na quinta-feira, 26, com a decisão judicial em mãos, os policiais o localizaram e o conduziram à delegacia especializada, onde o mandado de prisão pelos crimes de roubo a residência e associação criminosa foi cumprido em seu desfavor.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as diligências continuam com foco em prender os demais envolvidos nas ações criminosas.



Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Roubos e Furtos: (85) 3101-1141

