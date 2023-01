Com paralisação de professores, ano letivo de Fortaleza começa com atividades extracurriculares

Os mais de 240.900 estudantes da rede municipal de Fortaleza voltam às 615 escolas, creches e centros infantis nesta sexta-feira, 27. Com os professores em paralisação pelo reajuste do piso salarial, a rede municipal funciona com equipes multidisciplinares e as gestões escolares para ações de acolhimento e atividades extracurriculares.

A mãe de um garoto que está no 2º ano do ensino fundamental e prefere não se identificar afirma que "o agente escolar informou no grupo de mães que teria aula". "Ele disse que teriam pessoas para receber os alunos na escola; que alguns professores iriam paralisar, mas que haveria aula normalmente", relata.

"Todas as unidades estão abertas para acolhimento dos estudantes que vierem. A primeira semana é sempre esse processo de distribuição dos materiais didáticos, confirmação de matrículas, atividades extracurriculares, alimentação", afirma a secretária municipal da Educação, Dalila Saldanha.

Em entrevista ao O POVO, a secretária enfatiza que serão empreendidos os "esforços máximos" para conceder os benefícios do reajuste salarial.

"A gente segue com respeito e entendendo a reivindicação da categoria. Também reconhecemos que a carreira do magistério de Fortaleza tem de forma diferenciada de todo o Brasil", diz.

Dentre os direitos, Dalila destaca o pagamento da licença prêmio e da pecúnia, que é o valor da conversão da licença prêmio não utilizada pelo servidor. "A Prefeitura concluiu um lote antes do previsto e abriu um novo lote de adesão, onde são investidos R$ 5,5 milhões por mês. São beneficiados cerca de 250 professores por mês", detalha.

Nessa quinta-feira, 26, o prefeito José Sarto publicou nas redes sociais sobre o reajuste no piso salarial da categoria. O gestor municipal garante que tem se reunido com Dalila Saldanha e com a secretária das Finanças, Flávia Teixeira, para realizar estudos.

“Nosso propósito é construir conjuntamente uma solução que garanta o reconhecimento dos trabalhadores, respeitando os limites da lei de responsabilidade fiscal”, afirmou o prefeito.

Uma reunião entre a Prefeitura e o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do Ceará (Sindiute) deve acontecer na próxima terça-feira, 31, às 15 horas.

