Bichomania realiza evento de adoção de animais no Sana 2023

De 27 a 29 de janeiro, durante o Sana, será realizada a terceira edição do maior evento de adoção do Ceará. Promovido pela Fundação Cultural Nipônica Brasileira (FCNB) e por Felipe Ribeiro, da Bichomania, o evento será no Centro de Eventos do Ceará, na entrada C, e conta com a presença de cinco Organizações Não-Governamentais, que são o Abrigo São Lázaro, Causa Pet, Bola de Pelo, UPAC, Abrigo da Estrela e protetores independentes.

As famílias podem participar do evento trocando um quilo de ração de cão ou gato pela meia social do Sana. A pauta mais importante do evento é a defesa pela adoção responsável, tendo como objetivo promover a causa animal, incentivar a adoção de cães e gatos sem raça definida e ajudar ONGs que protegem animais.

O empresário Felipe Ribeiro diz que o evento acontece desde 2019, mas, por conta da pandemia, em 2020 não aconteceu. “Foi quando focamos no site que criei, o Adotapetce, onde as ONGs cadastraram os animais e as pessoas podiam adotar. Foram mais de 120 animais adotados no evento e alguns ainda após o evento.”

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele explica que desde criança adora animais e sempre procura ajudar de inúmeras formas. “Ao longo da minha vida ajudei de diversas formas, já doei mais de dez toneladas de ração e mil castrações. Meu sentimento é de dever cumprido. E acredito que todo empresário deveria fazer o mesmo”, ressalta.

Evento de adoção no Sana

O empresário disse que conheceu os idealizadores há um certo tempo e, em 2019, teve a ideia de colocar o evento no Sana. “Como eu disse, sempre ajudo animais e quando adquiri a Bichomania, a causa se tornou meu lema. E no Sana enxerguei uma forma de ajudar mais animais através da adoção”, completa.

Os que desejarem ter um novo pet passarão por uma entrevista de avaliação de perfil e assinarão um termo de adoção. Para isso, devem apresentar RG, CPF e comprovante de residência ser ou estar acompanhado de um maior de 18 anos.

Os animais que foram adotados serão vacinados e testados para detecção de calazar por equipe da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa). No caso dos que ainda não forem castrados, a Bichomania dará as castrações para aqueles que estiverem com a idade o procedimento. A empresa ainda oferecerá avaliação com um dos veterinários, um voucher com vale-banho, vermifugação e 15% de desconto na Bichomania.



Serviço

Feira de Adoção de animais no Sana

Local: Centro de Eventos do Ceará, entrada C, durante o Sana

Quando: Sexta a domingo, das 15 às 19 horas

Sobre o assunto Animais exóticos são resgatados de cativeiro em Fortaleza

Proteção dos animais: Coepa abre cadastro para abrigos em Fortaleza

Tags