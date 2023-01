Feiras de pequenos negócios: projeto movimentou mais de 7,5 milhões na Capital, aponta Prefeitura

As feiras continuam a ocorrer em Vapt vupts e terminais de ônibus em Fortaleza até o dia 31 de janeiro

O projeto Feiras de pequenos negócios, que promove vendas de pequenos empreendedores em diferentes pontos da Cidade, já movimentou mais de R$ 7,5 milhões na economia de Fortaleza, segundo a Prefeitura. As feiras ocorrem nos Vapt vupts Antônio Bezerra e Messejana, em terminais de ônibus e na feirinha da Beira Mar até a próxima terça-feira, 31 de janeiro.

Nos Vapt vupts e terminais contemplados pelo projeto, as feiras acontecem das 8 às 18 horas, de segfunda a sábado, enquanto nos seis boxes do projeto na feirinha da Beira Mar as vendas são feitas todos os dias, das 17 às 22 horas.

Desde o início do seu funcionamento, em 2014, o projeto Feiras de pequenos negócios, desenvolvido pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE), promoveu 2.207 feiras e fez o cadastro de 2.408 artesãos. O projeto disponibiliza espaços para feiras e comércios para produtivas individuais e coletivas.

Para realizar o cadastro no projeto como comerciantes, os interessados podem entrar em contato com a SDE pelo telefone 0800 081 4141. Também é necessário apresentar o documento de identidade (RG), cadastro de pessoa física (CPF), comprovante de endereço e uma amostra do produto comercializado.

Serviço - Feiras de pequenos negócios em terminais e Vapt vupts

Funcionamento: Segunda a sábado, das 8 às 18 horas

Pontos de venda: Terminal Siqueira (Av. General Osório de Paiva, 2955 - Vila Peri)

Terminal Papicu (Rua Pereira de Miranda, 187 - Papicu)

Terminal Messejana (Av. Jornalista Tomaz Coelho, 245 - Messejana)

Terminal Antônio Bezerra (Av. Coronel Carvalho, 3780 - Antônio Bezerra)

Terminal Parangaba (Av. Pedro Ramalho, 130 - Parangaba)

Terminal Lagoa (Rua Gomes Brasil, 555 - Parangaba)

Terminal do Conjunto Ceará (Av. L, 113 - Conjunto Ceará II)

Vapt Vupt Messejana (Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Messejana)

Vapt Vupt Antônio Bezerra (Rua Demétrio Menezes, 3751 - Antônio Bezerra)

Feiras de pequenos nos boxes da Beira Mar

Funcionamento: Todos os dias, das 17 às 22 horas

Endereço: Av. Beira Mar, 2800 - Meireles



