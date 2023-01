Pelo oitavo ano consecutivo, Fortaleza supera a média histórica de chuvas para janeiro

Município registra o acumulado de 192.6 milímetro, um índice que está 65% acima do esperado para todo o período; dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme)

Faltando apenas seis dias para encerrar o mês, Fortaleza já superou a média histórica de chuvas esperada para janeiro. Dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), colhidos às 18h44min desta quarta-feira, 25. Esse é o oitavo ano consecutivo que a Capital supera a normal climatológica prevista para o período.



De acordo com a fundação, a média histórica para o mês é de 117,1 milímetros. Nessa quarta, contudo, levantamento feito pelo órgão mostrou que o Município já registrava o acumulado de 192.6 milímetros, um índice que está 65% acima do esperado para todo o período.

Esse é o oitavo ano consecutivo que Fortaleza supera a normal climatológica em janeiro. O acumulado referente a esse mês nos últimos anos foi de: 2022 (300.6 mm), 2021 (120.2 mm), 2020 (173 mm), 2019 (238.5 mm), 2018 (162.65), 2017 (141.3%) e 2016 (330.5).

A média para o mês só não foi superada em 2015. Isso porque, no período, a Capital registrou o acumulado de 80.3 milímetros, índice que está 31.4% abaixo do previsto.

Fortaleza tem registrado chuvas há pelo menos duas semanas. Só durante a madrugada desta quarta-feira, a Capital cearense teve a sua maior precipitação do ano de 2023. Foram registrados 83 milímetros no posto pluviométrico da Defesa Civil entre 7 horas de terça-feira, 24, e as 7 horas de hoje.



