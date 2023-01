Clima para amanhã em Fortaleza-CE; previsão do tempo quinta, 26

A previsão do tempo em Fortaleza-CE e no Ceará para amanhã, quinta-feira, 26 de janeiro (26/01), deve ter céu variando de nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea, na Ibiapaba, oeste do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri.

Nas demais regiões, há baixa possibilidade de chuva isolada, conforme informou hoje, 25, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).



Confira abaixo tudo sobre a previsão do tempo na capital cearense:

Clima amanhã (26/01): probabilidade de chuva em Fortaleza-CE

De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, a probabilidade de chuva é de 23%.

Clima: Nascer e pôr do sol em Fortaleza-CE amanhã, 26

O sol nasce na capital cearense às 5h38min e se põe às 17h55min (horário de Brasília).

Previsão do tempo: clima na capital cearense na quarta (26/01)

Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), a temperatura em Fortaleza deve variar entre 30 e 24 graus.

Clima: previsão da tábua da maré em Fortaleza-CE amanhã (26/01)

MARÉ BAIXA

01h55min / 0,3 metros

MARÉ ALTA

08h12min / 2,6 metros

MARÉ BAIXA

14h12min / 0,4 metros

MARÉ ALTA

20h31min / 2,7 metros

Lua

Atual: Nova



28/01: Crescente

05/02: Cheia

13/02: Minguante

20/02: Nova

