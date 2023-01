Segundo condenado por chacina que fugiu de viatura é recapturado

Francisco Fábio Aragão da Silva foi preso na noite dessa terça-feira, 24, no bairro Jardim das Oliveiras. Com isso, o último condenado pela Chacina em Quixeramobim em 2018 é Mateus Fernandes dos Santos Sousa

Foi recapturado o segundo dos três condenados pela chacina ocorrida em Quixeramobim em 2018 e que fugiram de uma viatura após serem condenados pela matança. Francisco Fábio Aragão da Silva, conhecido como “Pão”, foi preso na noite dessa terça-feira, 24, no bairro Jardim das Oliveiras.

A recaptura foi realizada em operação conjunta entre a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) e a Secretaria de Segurança Pública e Defesa social (SSPDS), através da Delegacia de Repreensão ao Crime Organizado (DRACO) e Coordenadoria de inteligência (Coin).

Francisco Fábio foi condenado a 66 anos de prisão pela morte de quatro pessoas ocorridas em 28 de junho de 2016, no Assentamento Irmã Tereza, localizado no bairro Conjunto Esperança. Na ação, foram mortos Francisco Neto Lopes de Sousa, Débora Mayra do Nascimento de Sousa, Antônio Daniel Alves Pereira e Antônia Heyla Ferreira de Oliveira.

Conforme o Ministério Público do Ceará (MPCE), o crime ocorreu como forma de retaliação à morte do pai de um dos autores da chacina, Izaias Maciel da Costa, conhecido como “Mucuim”. Ainda segundo a acusação, a chacina ocorreu no contexto do conflito entre as facções Comando Vermelho (CV), a que pertenciam os réus, e Primeiro Comando da Capital (PCC), que atuava na região onde as vítimas foram mortas.

Além de Francisco Fábio e Izaias, também foi condenado pela chacina Mateus Fernandes dos Santos Sousa, conhecido como “Gato a Jato”. Este também fugiu da viatura e é o único ainda em liberdade.

A fuga do trio ocorreu após a sessão do Tribunal do Júri que os condenou, realizada em 25 de novembro último. Conforme boletim de ocorrência realizado pelo policial penal responsável pela condução dos presos, para fugir, o trio dobrou a grade de ferro do camburão da viatura e, em seguida, abriram a tampa do bagageiro da viatura.

A fuga, que teria ocorrido com o carro ainda em andamento, aconteceu durante o deslocamento do Fórum Clóvis Beviláqua ao Complexo de Presídios de Itaitinga (Região Metropolitana de Fortaleza), conforme o BO. A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) investiga o caso.

