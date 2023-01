Homem é preso com cerca de 400 kg de maconha e centenas de psicotrópicos em Fortaleza

Um homem identificado como Larry Diógenes de Oliveira, 52, foi preso com cerca de 400 quilos de maconha e centenas de psicotrópicos, nessa terça-feira, 24, em Fortaleza. Ele foi abordado por uma equipe de policiais militares em atitude suspeita em um veículo, quando trafegava pela Avenida Silas Munguba, na Parangaba. Os detalhes da prisão foram divulgados em coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira, 25.

Após a realização da vistoria, os militares localizaram drogas e dinheiro. O homem é comerciante e proprietário de uma farmácia em Pindoretama, a 47,3 km de distância de Fortaleza.

O suspeito já responde pelos crimes de rixa e tráfico de drogas. O crime de rixa é registrado quando três pessoas ou mais se encontram em uma briga, na qual não é possível diferenciar quem são os autores ou a vítima do crime.

Conforme informações repassadas pela Polícia, durante a abordagem policial, o homem foi encontrado apenas com três tabletes de maconha e R$ 4.500 em dinheiro.

O delegado do 5° Distrito Policial, Valdir Passos, informou que tudo indicava que a ocorrência seria apenas um termo circunstancial, pois, aparentemente, tratava-se de uma posse de drogas para uso pessoal.

Ele foi conduzido ao 5° Distrito Policial, onde os policiais civis continuaram as investigações e localizaram o imóvel que servia de depósito de droga. Lá, os policiais civis encontraram mais maconha e remédios psicotrópicos (anfetamina e rivotril).

“Nós vimos que ele já tinha quatro registros no sistema de informações policiais e achamos a chave de um imóvel. Nós encaminhamos policiais para o local. Naquele momento, ele confessou que os agentes de segurança encontrariam mais drogas na residência onde morava há dois anos”, disse o delegado.

No total, foram apreendidos pouco mais de 395 quilos de maconha, divididos em vários tabletes, além de dezenas de caixas de remédios psicotrópicos, vários utensílios para embalar os entorpecentes, anotações da distribuição e venda da droga.

Também foram apreendidaos duas balanças de precisão, um celular, R$ 4.500 em espécie e o carro usado pelo suspeito no momento da abordagem.

Agentes da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) também informaram que as investigações estão nas fases iniciais,e ,provavelmente, este caso possui relação com uma ocorrência do dia 30 de dezembro, quando foram apreendidos 200 kg de drogas no Eusébio e em Aquiraz.

“Em dezembro foram apreendidos 200 kg de drogas e 400 kg de maconha nesta semana. Estamos investigando a ligação entre essas duas ocorrências”, disse André Franco, delegado da Coordenadoria de Inteligência (Coin), responsável por identificar grupos responsáveis por transporte, armazenamento e distribuição de drogas no Estado.



Atualmente, a SSPDS investiga o papel do Larry no envolvimento do tráfico de drogas e busca os possíveis comparsas no tráfico de drogas do suspeito.



