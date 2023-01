Ectasy e OXY são apreendidos em encomendas postais no Aeroporto de Fortaleza

Os agentes chegaram até as substâncias com o auxílio de dois cães farejadores. Juntas, as drogas valem cerca de R$30.000,00

A Divisão de Repressão da Receita Federal apreendeu 200 comprimidos de ecstasy e 104 gramas de OXY nesta quarta-feira, 25, no Centro de Distribuição dos Correios, localizado no Aeroporto de Fortaleza. As drogas foram enviadas do Distrito Federal.

Os agentes, por meio do auxílio de dois cães farejadores, encontraram as substâncias em uma encomenda que continha uma cafeteira elétrica. As drogas possuem um elevado poder alucinógeno. Juntos, os entorpecentes valem cerca de R$30.000,00.

Segundo a Receita Federal, a apreensão reitera a importância do serviço de inteligência e de gerenciamento de riscos do órgão. A corporação também aponta que o trabalho dos agentes caninos é primordial para o combate ao tráfico de drogas no Brasil.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags