O POVO e Santa Casa formalizam cooperação técnica, acadêmica e cultural

Na manhã desta quarta-feira, 25, O POVO e a Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza assinaram termo de cooperação técnica, acadêmica e cultural. O documento formaliza parcerias entre as instituições para conceber e realizar projetos, pesquisas e atividades de extensão.



Segundo Luiz Marques, provedor da Santa Casa, o termo vem em momento de mudanças na instituição filantrópica que tem 162 anos de história. "Somos uma instituição que está procurando mudar sua postura. Queremos aparecer mostrando mais o que fazemos e menos o que pedimos", diz.

"É de uma importância fundamental inclusive porque pode servir de incentivo para que outras instituições venham também se irmanar com nosso trabalho", continua o provedor. "O convênio que assinamos hoje vai impulsionar ainda mais as nossas ações."

Marques adianta que deixará a frente da administração da Santa Casa em março. "Nessa transição, resolvi fazer uma série de grupos focados para deixar consolidado esse trabalho de uma nova Santa Casa. A expertise do O POVO, porque passa por problemas semelhantes, será muito importante neste momento."

"São duas casas que têm muita história com o Ceará e com Fortaleza, e O POVO, com a habilidade e capacidade que tem de comunicar com a sociedade, pode ajudar muito com a compreensão do que é a Santa Casa", afirma João Dummar Neto, presidente executivo do Grupo de Comunicação O POVO.

Para Dummar Neto, é necessário "explicar melhor para as pessoas qual a função da Santa Casa no atendimento e na promoção da saúde de uma parte da sociedade que precisa desse apoio".

Também estiveram presentes Cliff Villar, diretor corporativo do O POVO; Vladimir Spinelli, mordomo da Santa Casa; e Lima Neto, diretor administrativo da Santa Casa.

