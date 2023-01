Aeroporto de Fortaleza fica lotado após atrasos e cancelamentos de voos

O saguão do Aeroporto Internacional de Fortaleza ficou lotado na tarde desta terça-feira, 24, após atrasos e cancelamentos de voos da companhia aérea Latam. Com o adiamento de pelo menos seis decolagens, passageiros formaram longas filas na área de check-in do terminal em busca de informações sobre os horários de embarque. A empresa atribuiu o imprevisto ao mau tempo, mas a Fraport, concessionária do terminal, alega que as condições da pista de pouso e decolagem permaneceram normais ao longo da tarde.

Até o começo da noite, passageiros esperavam os voos serem remarcados no balcão de atendimento da companhia. Imagens enviadas ao O POVO mostram idosos, crianças e cadeirantes esperando atendimento. Com os guichês de serviço sobrecarregados, alguns passageiros ficaram apreensivos sem saber se iriam ou não decolar no horário previsto.

O contador Victor Rocha, morador de Fortaleza, foi um dos clientes afetados. O voo dele, com destino a Buenos Aires, na Argentina, foi remarcado para as 3h40min desta quarta-feira. "Disseram pra gente que a equipe de tripulação do avião que a gente iria vinha de outro estado e não poderia pousar aqui por conta da chuva", relatou ele.

O passageiro, que não contava com esse imprevisto, vai ter um dia a menos de férias no país vizinho. "Tinha planejado essa viagem faz tempo. É a primeira vez que vou à Argentina e tudo estava programado para os cinco dias, que agora serão apenas quatro", reclamou Victor. Após passar horas aguardando atendimento na fila do saguão, ele conseguiu voucher da empresa para hospedagem a alimentação até o horário do novo voo.

O POVO perguntou à Latam quantos passageiros foram afetados pelos cancelamentos e atrasos, mas não obteve resposta. A companhia se limitou a dizer que as remarcações foram necessárias devido a "questões meteorológicas" e assegurou estar prestando assistência necessária a todos os passageiros.

"A Latam reitera que adota todas as medidas de segurança possíveis, técnicas e operacionais, para garantir uma viagem segura para todos. Complemento que, neste momento, a empresa está empenhada em atender os passageiros", diz trecho da nota enviada pela assessoria de imprensa da empresa.

Nessa segunda-feira, 23, passageiros de um voo que decolaria de Fortaleza para Porto Alegre (RS) às 17h30min enfrentaram o mesmo problema. O embarque foi cancelado pela companhia pouco tempo antes do horário previsto para a aeronave deixar a pista do terminal. A servidora pública Tammy Rahal foi uma das clientes afetadas.

Ela contou que precisou esperar quase 7 horas no Aeroporto para conseguir reagendar a passagem. "Quando estávamos na fila de embarque, nos retiraram e nos deram voucher para ficar em Fortaleza. E o pior, não nos deram nenhuma satisfação para o cancelamento". Depois da espera, ela conseguiu embarcar às 11h50min desta terça. O avião fez escala no Aeroporto de Guarulhos (SP) às 15h30min e chegou ao destino final no fim da tarde.



