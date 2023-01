Agefis apreende mais de 300 garrafas de vidro no 1º fim de semana de Pré-Carnaval em Fortaleza

Durante o primeiro fim de semana de Pré-Carnaval em Fortaleza, a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) trabalhou no controle urbano nos nove pontos de festas na Cidade. Na operação, mais de 300 garrafas de vidro foram confiscadas e 27 autos de infração foram redigidos ao comércio irregular e ao descumprimento das condicionantes de permissões emitidas pela Secretarias Executivas Regionais.

A comercialização de bebidas em garrafas de vidro é proibida em eventos de massa devido ao risco de acidentes com esses materiais perfurocortantes.

No total, 260 agentes participaram na ação que garantiu a ordem nos locais. A operação ocorreu na Praça do Ferreira, Mercado dos Pinhões, Praça Rachel de Queiroz, Aterrinho da Praia de Iracema, Passeio Público, Raimundo dos Queijos, Mocinha, Benfica e Barra do Ceará.

Ademais, uma equipe especial volante para atender às demandas da população apreendeu 13 paredões de som, que têm circulação proibida por lei em Fortaleza.

As fiscalizações da Agefis ocorrem regularmente em eventos grandes em Fortaleza, com o intuito de garantir a saúde e o bem-estar das pessoas.

Em nota, a Agefis reforça que a fiscalização pode ser acionada pela população através dos canais de denúncia, como o aplicativo Fiscalize Fortaleza (disponível para Android e iOS), o telefone 156 e o site Denúncia Agefis.



