Pré-Carnaval 2023 de Fortaleza: Unidos da Cachorra celebra 20 anos

O bloco Unidos da Cachorra comemora 20 anos de legado no Carnaval de rua fortalezense com a abertura do segundo dia do Pré-Carnaval no Aterro da Praia de Iracema. O cortejo teve início às 16h deste sábado, 21, em frente ao Ideal Clube, seguindo em direção ao Aterrinho da Praia de Iracema.

Após dois anos parados devido à pandemia de Covid-19, o Unidos da Cachorra retorna aos ensaios abertos na Praia de Iracema, onde costuma realizar cortejos desde 2007. O momento marca também os 20 anos desde a oficialização do bloco, que teve início em 1997, inspirado nos sambas de enredo da então chamada Rua da Cachorra Magra, no bairro Benfica, em Fortaleza.

Gildo Moreira, fundador do bloco carnavalesco, conta que não conseguiria deixar de se emocionar com o retorno. “Amo esse bloco com paixão, então a minha emoção é imensa, não tem como não ser", expressa. Ao ver o público de foliões brincando, “na paz, na alegria e na irreverência”, ele diz que espera poder participar de mais vinte ou trinta carnavais no futuro.

O momento de retorno aos carnavais também é muito especial para Andréa Vale, uma dos 244 ritmistas que integram o Unidos da Cachorra, principalmente nesta ocasião, que marca os vinte anos de sua bateria.

“A gente volta com tudo, trazendo a alegria e o Carnaval de rua do povo, para o povo,” coloca. Apesar de se considerar suspeita para falar do seu bloco, Andréa garante que o Unidos da Cachorra “é só alegria, diversidade, acolhimento e diversão”.

Os foliões, que enchem o cortejo, também parecem contagiados pela energia do bloco e ansiosos para comemorar o período festivo. Entre eles está Mirele dos Santos, que conta que, mesmo antes de se conhecerem, ela e o marido já tinham o hábito de aproveitar o Carnaval. Neste ano, o casal levou as filhas, uma com cinco anos de idade e a outra com apenas três meses, para conhecerem o bloco.

A família tem aproveitando tanto blocos infantis quanto mais tradicionais e, com isso, Mirele diz que espera acostumar as filhas e construir uma memória afetiva em torno do Carnaval. Para ela, voltar às festas depois de dois anos de Pandemia ainda causa certo estranhamento mas, mesmo diante das preocupações, ela conta que sente-se bem especialmente por estar em um espaço aberto.

A noite de pré-carnaval segue agitada no Aterrinho da Praia de Iracema. Após o bloco Unidos da Cachorra, a programação conta também com outros blocos como o Bonde do Batuque e o bloco do Baqueta. O festejo também continua no domingo, 22, com apresentações de Rachel Teresa, Grupo DTF e mais.

*Com informações de Lara Montezuma

