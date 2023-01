Carnaval: entenda por que a festa não tem uma data fixa para acontecer

O Carnaval é uma festa marcada pelos desfiles de escolas de samba, as ruas enfeitadas com cores vibrantes, confetes, músicas animadas e o povo com "sede" de vivenciar bons momentos. Mesmo que as datas mudem a cada ano, os cinco dias de folia são os mais esperados do ano para muitos brasileiros.

Em breve, veremos as escolas de samba desfilando nos sambódromos com suas apresentações temáticas que, muitas vezes, trazem críticas sociais. Mas, acima de tudo, o momento reverencia a cultura e a identidade do Brasil, indo além de marchinhas e foliões. O Carnaval é uma festa que celebra o fato de ser feliz e poder colecionar memórias e boas histórias das comemorações.

Mas você sabe o que define a data do Carnaval e por que ela é uma data móvel? O POVO reuniu algumas informações para explicar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por que o Carnaval não tem uma data fixa?

Ao contrário de alguns feriados e festividades que possuem data fixa, como o Natal, o Carnaval tem data móvel. Isso acontece pois os dias das comemorações são escolhidos a partir da definição do domingo da Páscoa, no qual os cristãos celebram a ressurreição de Jesus Cristo.

Padre da Arquidiocese de Fortaleza, Rafhael Silva conta que, nos primeiros séculos da Igreja Católica, a Páscoa seguia duas tradições, a oriental e a ocidental. “A corrente oriental é a das 14 semanas, que se referia ao dia 14 de nisã, do calendário judaico, em que a Páscoa era celebrada nesse dia, qualquer que fosse o dia da semana”, diz.

“A segunda tradição, a ocidental, de maior difusão, dizia que o jejum deveria ser conservado até o sábado e o domingo celebrado como Dia do Senhor, de modo que a Páscoa era celebrada no domingo seguinte ao 14 de nisã. Com o passar do tempo, as datas foram ajustadas até chegar ao domingo que vinha após a Sexta-Feira Santa”, completa.

Padre Ivan Souza, do Santuário de Fátima, em Fortaleza, explica que a Páscoa acontece no primeiro domingo após a lua cheia depois do equinócio de primavera — fenômeno que acontece sempre em um dia entre 22 de março e 25 de abril e se caracteriza por dia e noite com a mesma duração. A partir da Páscoa, subtraem-se 47 dias para chegar à data da terça-feira de Carnaval, que, no caso de 2023, ocorre em 21 de fevereiro.

Como é definido o dia de Carnaval?

O Carnaval cai 47 dias antes do domingo de Páscoa. Este, por sua vez, acontece no primeiro domingo depois da primeira lua cheia após o equinócio de outono (no hemisfério sul).

Equinócio de outono 2023: 20 de março

Primeira lua cheia após o equinócio: 6 de abril

Primeiro domingo depois do equinócio: 9 de abril (domingo de Páscoa)

Carnaval é 47 dias antes do domingo de Páscoa: 21 de fevereiro (terça de Carnaval)

Datas do Carnaval (2018–2028)





2018 - 10/2 a 14/2/2018

2019 - 2/3 a 6/3/2019

2020 - 22/2 a 26/2/2020

2021 - 13/2 a 17/2/2021

2022 - 26/2 a 2/3/2022

2023 - 18/2 a 22/2/2023

2024 - 10/2 a 14/2/2024

2025 - 1/3 a 5/3/2025

2026 - 14/2 a 18/2/2026

2027 - 6/2 a 10/2/2027

2028 - 26/2 a 1/3/2028

Ligação do Carnaval com a Páscoa cristã

O Carnaval é uma festa pagã, que se inicia com a festa da carne (carnevale) e termina na Quarta-Feira de Cinzas, dia que marca o início da preparação da Páscoa — a chamada Quaresma, que se caracteriza como um período de oração, penitências, para acalmar os desejos e prazeres carnais.

“A relação entre o Carnaval e a Páscoa é que enquanto o Carnaval não tem limites no comer, beber e prazeres, a Páscoa nos convida para uma reflexão da vida mais serena, simples", diz padre Rafhael Silva.

Origem do Carnaval

Nem só de samba e folia se vale o Carnaval — que nem mesmo teve origem no Brasil. A festa tem origem romana, acontecendo próximo à festa litúrgica da Quaresma. O professor e historiador Adauto Leitão explica que o povo de Roma prestava culto a Baco (deus do vinho), o que dificultava a inserção de um período de abstinência de carne, como a Semana Santa.

“Era muito difícil para a religião fazê-los entender que tinha um período de não comer carne, fazer abstinência e recorrer a alternativas como peixe, ou então o jejum completo. Então, (o Carnaval) era uma maneira de fechar os olhos para o excesso”, comenta.

Carnaval no Brasil

A festa chegou por aqui séculos depois do sucesso de bailes de máscaras pela Europa. Veio por meio dos colonizadores portugueses, estabelecendo-se entre os séculos XVI e XVII com o entrudo — festa caracterizada pelas brincadeiras com lama, cinzas, farinha e fezes.

O historiador André Rosa explica que o Carnaval é considerado uma festa europeia que se uniu a misturas culturais do Brasil e se diversificou. “O Carnaval tem, por exemplo, célebres representações em bailes de máscaras na Itália. E tanto que, até mesmo nesses períodos carnavalescos, a Itália é uma referência. De uma maneira muito diferente aqui do Brasil. Então, a chegada do Carnaval aqui no Brasil é feita pelos colonizadores”, explica o professor.

Sobre o assunto Pré-Carnaval 2023 de Fortaleza: Unidos da Cachorra celebra 20 anos

Pré-Carnaval: Luxo da Aldeia e Ara Ketu iniciam folia em Fortaleza

Tags