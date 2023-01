Dupla é presa por tráfico de drogas no Aeroporto de Fortaleza

O flagrante decorre de investigações em curso na PF do Ceará

Um homem e uma mulher foram presos pela Polícia Federal no Aeroporto de Fortaleza, nesta sexta-feira, 20, após serem flagrados transportando 11 kg de cocaína ocultados em embalagens coladas aos corpos do casal. Os suspeitos, de 27 e 29 anos, respectivamente, são naturais da Bolívia.

Vindos de um voo oriundo de Guarulhos, em São Paulo, o casal tinha como destino a Capital cearense. Em imagens registradas pelos policiais federais, é possível ver a droga sendo retirada de um “pacote” embrulhado ao redor do abdômen de um dos suspeitos.

Ao serem investigados, eles confessaram o ilícito aos policiais federais no momento da abordagem, informando que receberiam um valor para o transporte ilícito.

A partir de exames preliminares realizados pelos policiais federais, foi confirmado que o material se trata de droga ilícita, Desta forma, o flagrante decorre de investigações em curso na PF do Ceará.

Ambos foram conduzidos à sede da Superintendência Regional da PF no Ceará, autuados por tráfico de drogas e estão à disposição da Justiça. As investigações continuam, para apurar a participação de outras pessoas no crime.

