Pré-Carnaval: Luxo da Aldeia e Ara Ketu iniciam folia em Fortaleza

Foliões movimentaram a Praça do Ferreira nesta sexta-feira, 20, primeiro dia de Pré-Carnaval. Programação segue no fim de semana

Após dois anos sem as tradicionais festividades carnavalescas, os foliões se reuniram na Praça do Ferreira na noite desta sexta-feira, 20, para a abertura do ciclo carnavalesco de 2023. Com glitter no corpo e muita vontade de celebrar, centenas de pessoas comemoraram a alegria de poder estar novamente juntos em um dos mais tradicionais polos de Fortaleza.

A emoção tomou o início da noite com apresentação da cantora Bárbara Sena em homenagem ao pai, o cantor e multi-instrumentista Tarcísio Sardinha (1964 - 2022), ao lado da Banda Fortaleza. Logo em seguida, o bloco Luxo da Aldeia alegrou os presentes com repertório que uniu do frevo ao maracatu, com sucessos como "Noite Azul" e "Terral".

"A gente está aqui pelas pessoas que não podem estar, pela gente, por vocês, fazendo o que a gente mais gosta, que é estar no meio da rua, se abraçando e resistindo", bradou Bruno Perdigão, vocalista da banda, antes de cantar "Sujeito de Sorte", de Belchior.

A foliã Fátima Rodrigues é uma das inúmeras seguidoras do Luxo da Aldeia e comemorou o aniversário de 70 anos no Pré-Carnaval. Ela presenciou o show acompanhada do filho, Vitor Rodrigues, que viajou de Maceió para prestigiar o grupo. “Que a gente jogue fora a pandemia para vir tudo de bom", desejou.

O encerramento da noite ficou por conta da banda Ara Ketu, um dos maiores nomes do axé music, comandada pelo cantor Dan Miranda. O público acompanhou o ritmo de músicas como "Mal Acostumado", "Pipoca" e "Ziguiriguidum". “Aqui a gente se sente em casa, somos sempre muito acolhidos e bem recebidos”, compartilhou o vocalista.

Neste ano, o ciclo carnavalesco leva o tema “Massafera, no ritmo dos reencontros”, em referência ao movimento cultural cearense da década de 1970. Entretanto, mesmo com a largada do festejo, os editais para o ciclo carnavalesco seguem em aberto. Em entrevista ao O POVO, o secretário da Cultura de Fortaleza Elpídio Nogueira afirmou que os resultados devem ser divulgados até terça-feira, 25. “Nós tivemos muitas dificuldades, mas já estamos na fase final. Será para as próximas quatro semanas e nós esperamos, com isso, retomar a alegria que estava represada”, informou.

A programação segue com mais de 20 atrações no fim de semana em nove polos da Cidade, entre eles o Mercado dos Pinhões e o Aterrinho da Praia de Iracema. No sábado, 21, tem apresentação de Unidos da Cachorra, Camaleões da Vila, Os Transacionais, Superbanda e mais. Já no domingo, 22, é a vez de Micaela, Grupo DTF, Theresa Rachel, entre outros. Os horários e locais são disponibilizados nos meios de comunicação da Prefeitura.

