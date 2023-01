Bode invade comércio e furta pacote de salgadinhos: "saiu sem pagar"

Câmeras de segurança de uma adega flagraram o momento em que um bode entrou no local, fuçou a prateleira onde ficavam os salgadinhos, pegou uma embalagem e saiu. O furto inusitado aconteceu na última quinta-feira, 12, no bairro do Mar Casado, em Guarujá, no litoral de São Paulo.

O proprietário do estabelecimento, que estava distraído mexendo no celular, aparece nas imagens ao perceber a presença do animal na loja.



Ao G1, Aldo Vieira, de 29 anos, contou que o bode não conseguiu abrir o pacote e acabou indo embora sem comer. O dono da adega disse, ainda, que parecia que o bode estava escolhendo qual sabor gostaria.

O vídeo da ação tem repercutido nas redes sociais e o perfil da loja no Instagram já atualizou a descrição com uma referência ao caso: "adega do bode ladrão". A legenda na postagem do vídeo brinca: "Chegou, escolheu o salgadinho dele e foi embora sem pagar". Veja:







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PEU DRINKS (@peubebidasguaruja)

