Queda de avião no Nepal: passageiro fazia transmissão ao vivo e filmou momento do acidente

O indiano Sonu Jaiswal, de 35 anos, fazia uma transmissão ao vivo pelo Facebook quando acabou registrando, a bordo da aeronave, o acidente aéreo que ocorreu neste domingo, 15, no oeste da região de Pokhara, no Nepal.

Sobre o assunto Acidente com avião deixa pelo menos 67 mortos no Nepal

Sonu está entre as vítimas da queda do avião ATR 72, da companhia Yeti Airlines, que matou pelo menos 68 das 72 pessoas que estavam no voo, entre passageiros e tripulação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sentado ao lado da janela, Sonu aparece vestido com um suéter amarelo. Ele filma alguns amigos, com quem tinha planos de praticar parapente, aponta a câmera para fora e filma a paisagem.

Apenas alguns segundos depois, as imagens transmitidas pela rede social ficam distorcidas, barulhos são ouvidos e indicam o momento em que a aeronave perdeu o controle. Nos segundos seguintes, chamas aparecem no vídeo, e a live de 1 minuto e 26 segundos sai do ar. Veja:

O voo, que havia decolado de Katmandu, capital do país, levava 57 nepaleses, cinco indianos, quatro russos, um irlandês, dois sul-coreanos, um australiano, um francês e um argentino, disse uma autoridade do aeroporto do Nepal.

Segundo informações de jornais indianos, o avião caiu pouco antes das 11h, hora local (2h, no horário de Brasília) e as causas do acidente ainda não foram reveladas. De acordo com o porta-voz da Yeti Airlines, Sudarshan Bartaula, o motor do avião estava em boas condições.

Em outro vídeo que circula nas redes sociais, o avião aparece inclinando-se bruscamente segundos antes de atingir o solo. Confira:



Horrifying last moments of an ATR plane crash from Nepal in Pokhara that was bound for Kathmandu. All 72 people on board are dead. pic.twitter.com/4JZIvnThPQ — Wajahat Kazmi (@KazmiWajahat) January 15, 2023

A empresa publicou um comunicado sobre o cancelamento de voos previstos para segunda-feira, 16. “Em luto pelos passageiros que perderam a vida no acidente do Yeti Airlines 9N ANC AT 72 500, gostaríamos de informar que todos os voos regulares da Yeti Airlines para 16 de janeiro de 2023 foram cancelados. No entanto, os voos de emergência e resgate serão retomados. Pedimos desculpas pelo inconveniente causado”, diz o texto.

O acidente é o mais mortal no Nepal desde março de 2018, quando a queda de um avião em Katmandu matou 51 pessoas.



Tags