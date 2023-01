Praias de Fortaleza: 22 trechos estão adequados para banho

A Capital cearense tem 22 trechos de praias adequadas para banho, que se dividem entre os setores Leste, Centro e Oeste da capital cearense. O balanço da balneabilidade das praias de Fortaleza é feito pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) e foi divulgado nessa quinta-feira, 12. Os dados também estão disponíveis no site e no aplicativo do órgão.

No setor Leste, 11 praias estão próprias para banho, como a praia do Caça e Pesca, na altura da rua Germiniano Jurema até na altura da rua Clóvis Mota, em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares; na altura da rua Ismael Pordeus.

Outros trechos destacados pela autarquia são as praias da Abreulândia, na altura da rua Teófilo Ramos, e a praia da Sabiaguaba, na altura da rua Sabiaguaba.

O setor Centro apresenta sete trechos adequados: na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar até o Inace.

Já no setor Oeste, quatro trechos estão próprios: Praia da Leste, na altura da avenida Filomeno Gomes; praia da Formosa, na altura do Posto de Saúde Guiomar Arruda; praia do Coqueirinho, próximo ao Projeto 4 varas (Horta) e praia da Barra do Ceará, na altura da rua Rita das Goiabeiras.

O boletim é feito pela equipe da Gerência de Análise e Monitoramento da Superintendência. Os técnicos da Gerência de Análise e Monitoramento (Geamo) seguem os critérios de balneabilidade descritos na Resolução Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), nº 274, de 29/11/2000.

Impróprio para o banho

No caso de trechos impróprios para banho, a Superintendência possui quatro recomendações direcionadas aos banhistas das praias da Capital e do Ceará (ver abaixo).

O banhista deve evitar tomar banho de mar após a ocorrência de chuvas de maior intensidade, nesse episódio as chuvas contribuem para a deterioração da qualidade das águas das praias carreando uma grande quantidade de esgotos, lixo e outros detritos através de galerias de águas pluviais, córregos e canais de drenagem.; Recomenda-se evitar nadar ou praticar outros esportes náuticos em locais com manchas de coloração vermelha, marrom ou azul-esverdeada. Também é recomendável evitar o consumo de frutos do mar desses locais; Embora os valores de enterococos estejam dentro dos critérios estabelecidos, os pontos de amostragem deverão ser considerados IMPRÓPRIOS em caso de constatação da presença de resíduos ou despejos, sólidos ou líquidos, inclusive esgotos sanitários, óleos, graxas, proliferação de algas e outras substâncias, capazes de oferecer riscos à saúde ou tornar desagradável a recreação.; Ressaltamos que o banho é desaconselhado nos locais em que forem avistadas manchas marrons, indicativas de floração de microalgas, até que haja a dispersão da mancha.

O pesquisador do Instituto de Ciências do Mar, Fábio Matos, explica que esses critérios monitoram grupos de bactérias indicadoras de poluição fecal na água, atribuindo as categorias de própria ou impropria. "Nesse último, para quando os índices de bactérias do tipo enterococos encontram-se acima do ideal previsto na mencionada resolução", explica.

Praias de Fortaleza próprias para banho:

Leste

Posto 1- Praia do Caça e Pesca. Na altura da rua Germiniano Jurema;

Posto 2 - Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09;

Posto 3 - Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08;

Posto 4 - Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06;

Posto 5 - Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues;

Posto 6 - Na altura da Av. Carlos Jereissati;

Posto 7 - Na altura da rua Gerôncio Brigido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01;

Posto 8 - Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares;

Posto 10 - Na altura da rua Ismael Pordeus;

Posto 32 - Praia Abreulândia. Na altura da rua Teófilo Ramos;

Posto 67 - Praia da Sabiaguaba. Na altura da rua Sabiaguaba.



Centro



Posto 15 - Na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar;

Posto 16 - Na altura da Av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar;

Posto 17 - Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06;

Posto 18 - Na altura da Av. Rui Barbosa. No Aterro;

Posto 19 - Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho;

Posto 20 - Na altura da Av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica;

Posto 21 - INACE (Ind. Naval do Ceará).

Oeste

Posto 23 - Praia da Leste. Na altura da av. Filomeno Gomes;

Posto 24 - Praia da Formosa. Na altura do Posto de Saúde Guiomar Arruda;

Posto 27 - Praia do Coqueirinho. Próximo ao Projeto 4 varas (Horta);

Posto 30 - Praia da Barra do Ceará. Na altura da rua Rita das Goiabeiras.



