Fortaleza terá reforço no transporte coletivo e bloqueios em avenidas para Férias na PI

Em preparação para o festival Férias na PI, Fortaleza terá reforço da frota de veículos do transporte público e bloqueios nas avenidas Beira-Mar e Historiador Raimundo Girão nos dias do evento. O festival acontece no Aterrinho da Praia de Iracema nos dias 14 e 15 de janeiro e conta com atrações musicais regionais e nacionais.

Para o evento, a Etufor vai reforçar a frota de veículos do transporte público na Capital a partir das 21 horas nos dias de festival. Cinco veículos farão o reforço de 17 linhas para facilitar o retorno das festividades. A frota regular de 1.027 veículos que circulam aos sábados e 507, aos domingos, deve continuar em funcionamento.

Além disso, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) vai realizar bloqueios nas avenidas Beira-Mar e Historiador Raimundo Girão entre 14 e 23 horas nos dias 14 e 15. Serão bloqueados, na Avenida Beira-Mar, o trecho entre as ruas Ildefonso Albano e Arariús, e na Avenida Historiador Raimundo Girão, os trechos próximos às ruas Ildefonso Albano e João Cordeiro.

Moradores poderão acessar os pontos bloqueados pela autarquia apresentando o comprovante de endereço. A AMC vai alocar 24 agentes e orientadores de trânsito para facilitar o deslocamento até o Aterrinho das Praia de Iracema.

Durante o festival, 60 agentes da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) farão a fiscalização dos ambulantes, para impedir o comércio não autorizado, e a apreensão de materiais perfurocortantes proibidos em eventos de massa.

Serviço:

Linhas que passam no entorno da Praia de Iracema:

011 - Circular 1/Centro

012 - Circular 2/Centro

051 - Grande Circular I

052 - Grande Circular II

055 - Corujão/Grande Circular I

056 - Corujão/Grande Circular II

071 - Antônio Bezerra/Mucuripe

073 - Siqueira/Praia de Iracema

077 - Parangaba/Mucuripe

078 - Siqueira/Mucuripe/ED

092 - Antônio Bezerra/Papicu/Praia de Iracema

099 - Siqueira/Mucuripe/Barão de Studart

120 - Vila do Mar/Náutico/Antônio Bezerra I

130 - Vila do Mar/Náutico/Antônio Bezerra II/SFS

711 - Barra do Ceará/Cais do Porto

752 - Caça e Pesca/Centro

901 - Dom Luís/Papicu/Centro

905 - Meireles/Centro

906 - Caça e Pesca/Serviluz/Centro

907 - Castelo Encantado/Centro

