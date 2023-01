Câmeras flagram mulher sendo atacada por assaltantes na Barra do Ceará

Câmeras de segurança flagraram uma mulher vítima de roubo na rua Graça Aranha, no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. O crime aconteceu nesta quinta-feira, 12.

As imagens mostram dois homens em uma motocicleta que rendem e atacam uma mulher a pé. Eles roubam os pertences dela e fogem.

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que apura um roubo registrado na Barra do Ceará.

O órgão destaca a importância de registrar um Boletim de Ocorrência (B.O) no 33º Distrito Policial ou qualquer unidade da Polícia Civil. O B.O. também pode ser feito por meio da Delegacia Eletrônica.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

33º Distrito Policial: (85) 3101 4429



