Praça Luíza Távora recebe programação infantil gratuita de ciências

O evento irá promover experimentos científicos, gincanas e brincadeiras para as crianças; veja as atividades

O projeto “Cachola na Praça” ocorrerá nesta quinta-feira, 12, na praça Luiza Távora, em Fortaleza. A programação infantil gratuita de ciências terá experimentos científicos, gincanas e brincadeiras, das 17 às 19 horas. A ação é promovida pelo Complexo de Saúde Emilio Ribas.

Evento é gratuito, aberto ao público e não precisa de inscrição prévia. O objetivo é levar uma programação divertida e educativa para as crianças durante as férias escolares.

O Cachola é um programa de educação voltado ao ensino de ciências para jovens e crianças, debatendo temas como o corpo humano, os principais órgãos e suas respectivas funções, assim como a importância do sangue e os principais exames hematológicos.

De acordo com a coordenadora do setor de Educação do Emílio Ribas, Natália Velloso, é muito comum, neste período de férias, as crianças darem preferência a jogos e eletrônicos, entretanto, esse tipo de atividade acaba afastando-as do convívio com a natureza.

“Desenvolver atividades em ambientes abertos, em contato com a natureza, é de extrema importância, não apenas para o desenvolvimento motor, mas também para o desenvolvimento cognitivo e para a socialização dessas crianças”, destaca.

Além da Praça Luiza Távora, outros espaços — ainda a serem definidos — devem receber a ação, com previsão para abril deste ano. No ano passado, a edição do "Cachola nas Férias" foi aberta ao público e contou com o curso de primeiros socorros para adolescentes, com a assistência do Corpo de Bombeiros do Ceará.

Programação infantil gratuita de ciências

Dia 12 de janeiro - Das 17 às 19h

- Jogos de revezamento e brincadeiras antigas;

- Oficina de escultura de balões;

- Oficina de pintura de rosto;

- Espaço das artes;

- Brincadeiras cantadas;

- Experiências divertidas.





Serviço

Cachola na Praça - Programação infantil gratuita de ciências

Onde: Praça Luiza Távora, Aldeota, Fortaleza

Quando: 12 de janeiro, das 17 às 19 horas

Mais informações: Email [email protected] ou pelo telefone (85) 98147 5300

Evento gratuito



