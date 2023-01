Fim das férias: como preparar crianças e adolescentes para a volta às aulas

Para muitos estudantes da rede privada de ensino no Ceará, as férias escolares terminam nesta semana. Na reta final do período de descanso, é hora de os pais prepararem os filhos para que o retorno às salas de aula seja tranquilo e sem sobressaltos. Remanejar os horários de sono, cuidar do emocional das crianças e adequar os hábitos alimentares podem ajudar no processo de readaptação.

Conciliar a flexibilidade dos dias de lazer com a preparação para a retomada da rotina de estudos é fundamental para que a transição proporcione experiências positivas para os estudantes. É o que aponta a psicopedagoga Thiala Amaral, ao ressaltar a importância de os pais reajustarem hábitos quotidianos dos filhos nos dias que antecedem o retorno às escolas.

“O ideal é retomar a rotina de forma gradual, não precisa ser algo tão severo, mas de modo que a criança seja preparada para isso. E uma das coisas principais é ajustar o horário do sono, mas o mais importante é conversar com a criança para que ela possa compreender que voltar para a escola não é uma coisa ruim, pelo contrário”, analisou.

A preparação ajuda os estudantes a reduzir a sensação de estranhamento que pode ser comum na fase inicial de retorno às aulas. “Essa fase é imprescindível porque a criança vai estar saindo do colo e do aconchego da mãe e precisa desenvolver novos vínculos. Ela precisa compreender esse universo novo, mas de coisas boas, não uma ruptura”, acrescentou a profissional.

A professora Jônia Alves de Sousa, 42, moradora de Sobral, a 244 quilômetros de Fortaleza, sabe bem a importância de organizar uma rotina diferenciada com foco no retorno ao ambiente escolar. As duas filhas dela, uma de 11 anos e outra de 6 anos, estão de férias desde o fim de novembro e voltam às aulas já nesta semana.

A mãe conta que mesmo durante o período de folga as duas filhas não se desconectaram totalmente da busca pelo conhecimento. “Eu não obrigo, mas peço que elas peguem alguma coisa para ler ou ver algo interessante, pode ser até um jogo educativo. Isso sem nenhuma exigência. Nada de horário fechado, eu não quero é que elas se dispersem totalmente.”

Jônia destaca que o equilíbrio entre lazer, aprendizado e disciplina ajuda as filhas a lidar melhor com o regresso às aulas. “Eu deixo elas aproveitarem bem, mas na última semana tento fazer com que elas durmam cedo e acordem mais cedo, até porque elas estudam de manhã”, ressalta a mãe.

A tarefa de “preparar terreno” para a retomada do período letivo não cabe somente aos pais, conforme observa Thiala Amaral. A psicopedagoga avalia que as escolas têm papel central no processo de acolhimento. “Esse reencontro dos alunos com colegas e professores pode ser uma ótima oportunidade de socialização se a escola proporcionar uma boa acolhida a essas crianças e adolescentes.”

O envolvimento dos filhos na organização do material escolar junto com os pais também pode tornar mais fácil a readaptação à rotina escolar. “Encapar o livro, limpar o material, arrumar a mochila, ir com o filho comprar o material escolar, tudo isso ajuda”, explicou a especialista.

Além disso, ela orienta que os pais conversem previamente com os filhos sobre a importância dos vínculos com professores e colegas e como as relações interpessoais harmoniosas podem colaborar para o desenvolvimento cognitivo e social dos estudantes para além das salas de aula.

