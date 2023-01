Férias na PI: veja horários das atrações deste fim de semana

O rapper Don L encerra a primeira noite do Férias na PI deste sábado, 14. Já Ludmilla irá se apresentar no domingo, 15

O primeiro fim de semana do Férias na PI já vai começar e a programação de cada dia já pode ser conferida. No sábado, 14, DJ Viúva Negra abre o primeiro dia de festival às 16h40min. Pegando o pôr do sol da Praia de Iracema, Agê e seus convidados especiais, Mumutante e MarÉHouse, sobem ao palco às 17h10min.

A partir de 18h20min, os compositores pernambucanos Almério e Martins se apresentam juntos com um show especial que já está rodando o País. Luiz Lins e o rapper West Reis tocam em seguida e, para encerrar a primeira noite, Don L inicia seu show às 21 horas.

No domingo, 15, DJ Bugzinha prepara o Aterrinho com muito som às 16h40min. O coletivo Berlim Tropical toca a partir das 17h10min e, em seguida, Makem - que foi um participantes da última temporada do The Voice - inicia seu show. Fechando o final de semana, Ludmilla anima a noite de domingo a partir das 20 horas.

Saiba os horários do Férias na PI deste fim de semana:

Sábado, 14

16h40min: DJ Viúva Negra

17h10min: Agê convida Mumutante e MarÉHouse

18h20min: Almério e Martins

19h50min Luiz Lins + West Reis

21h10min: Don L

Domingo, 15

16h40min: DJ Bugzinha

17h10min: Berlim Tropical

18h30min: Makem

20 horas: Ludmilla

Férias na PI

Quando: sábados e domingos de janeiro

Onde: Aterrinho da Praia da Iracema (rua João Cordeiro, 2 - Aldeota)

Gratuito



