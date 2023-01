Iluminação pública de Fortaleza: luzes brancas compõem 96,13% do parque

A Prefeitura divulgou a realização de 516 obras referentes à melhoria da iluminação pública de Fortaleza no ano de 2022 em praças, areninhas, avenidas e demais espaços públicos. No último ano, também foram realizados 129.429 atendimentos de manutenção na Cidade.

Com as ações, atualmente, a Capital cearense tem 96,13% do parque de iluminação pública composto por luzes brancas. Segundo a Prefeitura, esse tipo de luz que tem maior eficiência luminosa propicia uma sensação de maior segurança aos espaços públicos e garante maior qualidade de vida aos fortalezenses.

Dos 206.183 pontos de iluminação pública de Fortaleza, 198.199 são compostos de luz branca. A maior parte deles está localizada nas regionais 2, 5 e 12, que contemplam bairros como Varjota, Papicu, Centro, Aldeota, Bom Jardim e Siqueira.

Serviços de manutenção podem ser solicitados pela central de comunicação da Prefeitura de Fortaleza, pelo número 156, em caso de luzes acesas durante o dia ou apagadas pela noite.

As obras e manutenções da iluminação públicasão administradas pela Coordenadoria Especial de Iluminação Pública (Coeip).

